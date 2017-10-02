За сентябрь численность населения Таллинна увеличилась, естественный прирост остается положительным

На 1 октября в Таллинне, по данным Регистра народонаселения, жили 447 414 человек. Это значит, что за сентябрь население столицы увеличилось на 1359 человек, сообщает Раэпресс.

За девять месяцев таллинцев стало больше на 3791 человека.

В прошлом году прибавка числа жителей столицы измерялась цифрой 4106. С начала 2012 года население города выросло на 31 270 человек, или 7,5%.

Таллинский департамент ЗАГС зарегистрировал в сентябре 428 новорожденных и 368 умерших, а за девять месяцев эти цифры составили соответственно 3885 и 3592.

Таким образом, естественный прирост населения в столице продолжает оставаться положительным — превышение рождаемости над смертностью в сентябре составило 60, а за девять месяцев — 293.

В течение прошлого года ЗАГС зарегистрировал 5259 новорожденных и 4541 покойника с превышением рождаемости над смертностью почти на 16%.