За сексуальное домогательство будет предусмотрена отдельная мера наказания

На вчерашнем заседании правовая комиссия Рийгикогу приняла решение отнести в пенитенциарном кодексе физическое домогательство сексуального характера к отдельному виду проступка, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно решению, в кодексе появится отдельная статья, предусматривающая за умышленное деяние, имеющее физический сексуальный характер и совершенное против воли другого человека в целях и с последствиями, унижающими его человеческое достоинство, наказание в виде денежного штрафа в размере до 300 штрафных единиц или ареста. Наказание для юридического лица — штраф до 2000 евро.

„Это первый шаг в очень правильном направлении, — отметила инициатор поправки депутат от Социал-демократической партии Лийза Овийр. — Надеюсь, что это принесет с собой изменения в культуре и понимание, что нежелательное внимание сексуального характера, особенно физическое, не может быть приемлемым”.