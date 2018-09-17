17.09.2018, 07:42

За себя и за того парня. Дорожная страховка дорожает: почему нарушают одни, а расплачиваются другие?


Оксана Авдеева
Оксана Авдеева
 
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Audi sõitis Viljandimaal vastu puud
Audi sõitis Viljandimaal vastu puudFoto: Kenno Soo

По данным Фонда дорожного страхования, в первом полугодии нынешнего года произошло в общей сложности 17 750 страховых случаев, средний ущерб составил 1953 евро, пишет "МК-Эстония". Жители Эстонии платят в среднем за дорожную страховку 139 евро в год. Но в связи с тем, что аварий стало больше, и погибших в них за первые полгода 2018-го — столько же, сколько за весь прошлый год, не исключено подорожание страховки. Возможно, что у всех, даже если вы никогда в жизни не нарушали. Когда и на сколько повысятся цены на обязательную дорожную страховку и у кого — больше всего? И почему для одной и той же машины за одну и ту же страховку на год в одной фирме хотят 162 евро, а в другой — 984?

Специалисты из Фонда дорожного страхования отмечают, что цены на страховку уже выросли в среднем на 15 процентов. И по сравнению с тем же периодом прошлого года средняя сумма ущерба выросла на 17 процентов и приближается уже к отметке 2000 евро.

В Фонде дорожного страхования советуют для расчета страховки использовать их калькулятор. Однако там цены настолько сильно колеблются, что разница для одной и той же машины, но в разных фирмах, может достигать и 140 евро в месяц, или 820 за год! А если еще вырастут…

Но, как выясняется, в калькуляторе не представлены две фирмы, а там могут быть предложения и получше.

”Я смотрела цены на страховку на сайте www.lkf.ee, и там дешевле 33 евро на месяц не было предложений, — говорит жительница Таллинна Марина. — А потом зашла в интернет-банк Swedbank, и мне там предложили полис за 16 евро”.

Вырастут, но не у всех

Представитель фирмы Gjensidige Марко Привой отмечает, что в этом году дорожная статистика намного хуже, чем в прошлом, за тот же период. По данным Фонда дорожного страхования, за первые полгода 2018-го произошло на 500 аварий с ущербом больше, чем за тот же период прошлого года. И хотя в общей сложности рост составил около 3%, страховщики уже бьют тревогу и поднимают цены.

”Также выросла средняя компенсация ущерба, — добавляет руководитель отдела страхования автомобилей Gjensidige. — Примерно на 15%. И если в 2017 году средняя компенсация после аварии составляла 1673 евро, то в 2018-м — уже 1953 евро”.

Да и по сравнению с прошлым годом было очень много ДТП, в которых пострадали или даже погибли люди. Для страховых фирм это означает большие расходы, которые неизбежно повлияют и на стоимость страховки.

”Поэтому, как результат, платежи по страховке вырастут, но нельзя сказать, что они вырастут у всех и на какой-то определенный процент, — заверяет Марко Привой. — Стоимость страховки рассчитывается исходя из различных параметров, и у тех, кто был виновником аварии, платежи по страховке в следующий период, очевидно, вырастут на несколько процентов. В то же время те, кто ездит долгое время без проблем, не провоцирует аварии, и у него хорошая страховая история, могут платить по прежней цене или даже в некоторых случаях меньше”.

В общем же, добавляет специалист, цены на страховку меняют постепенно и в течение года, а не так, что в один день у всех и сразу намного.
”Действительно, в разных страховых фирмах порядок расчета стоимости страховки разный, поэтому и возникают различия в стоимости дорожной страховки для одной и той же машины и одного и того же водителя, — комментирует скачки цен на страховку Марко Привой. — Поэтому сложно сказать, на какие машины страховка подешевеет, а на какие подорожает. В среднем же стоимость дорожной страховки за год для всех транспортных средств выросла на 15%”.

Чем мощнее — тем дороже

Руководитель сферы дорожного страхования Swedbank Кристьян Ахвен говорит, что у каждой фирмы действительно своя методика, поэтому цены так и разнятся. Помимо общих факторов — марки, модели, мощности и возраста автомобиля — стоимость страховки зависит также от того, насколько велик был причиненный ущерб, который следует возместить. Чем больше аварий и чем больше ущерб, тем больше, соответственно, и платеж.

ТОП

”В последние годы аварий действительно очень много, а их количество — один из факторов, влияющих на цены, — добавляет Ахвен. — Например, в 2017 году в среднем каждый 20-й водитель со страховкой становился виновником аварии, что в два раза больше, чем 3–4 года назад”.

По поводу реплики Марины, что у них самая дешевая для нее страховка, он говорит: ”Чтобы мы могли предлагать нашим клиентам страховки по конкурентоспособной цене, мы постоянно отслеживаем статистику аварий и ущербов и сразу же вносим корректировки по мере необходимости”.
Последний раз они корректировали цены на страховку весной этого года, и в ближайшее время снова повышать стоимость полисов не планируют.
Хотя цены выросли ненамного у всех их клиентов, Кристьян Ахвен отмечает, что в некоторой степени больше стали платить владельцы более мощных машин.

Сосед купил, ты платишь

Представитель Эстонского союза страховых обществ и Фонда дорожного страхования Кати Варблане отмечает, что методика расчета стоимости дорожной страховки у каждой фирмы — своя, и каждый страховщик пытается наиболее точно оценить степень возможного риска и назначает в связи с этим цену.

Иногда стоимость страховки зависит от того, заключают ли договор в интернете, в конторе или через маклера. В интернете в некоторых фирмах на 10–15% дешевле.

Клод Каазик из фирмы PZU Kindlustus добавляет, что в последние пару лет цены на дорожную страховку постоянно растут. Поскольку ущерба наносится больше и на большую сумму.

В If Kindlustus заверили, что хотя они постоянно отслеживают статистику аварий и часто вносят изменения, в ближайшее время планов повышать цены на дорожную страховку у них нет.

”У конкретного клиента цена на страховку может вырасти по сравнению с ценами прошлого года или в связи с тем, что он нанес кому-то ущерб”, — добавляет представитель фирмы Реэт Вейльберг.

Представитель ERGO Андрес Консап добавляет, что они смотрят как на конкретного клиента и историю аварий его автомобиля, так и и на клиентов с похожими данными и истории аварий их автомобилей в общем. Также на цену страховки влияют и цены в автомастерских и дела, где рассматривался моральный и материальный ущерб, нанесенный человеку. Именно он и является тем самым быстро растущим фактором в сфере возмещения ущерба, но большинству клиентов он на первый взгляд не виден.

Представитель фирмы Salva Тынис Тохвер отмечает, что цены на дорожное страхование постоянно меняются, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от причиненного ущерба, данных покупателя страховки и страховой компании, поскольку условия предлагаемых разными компаниями договоров могут различаться.

”Очень сложно выделить конкретные марки или модели автомобилей, цены в отношении которых изменились, поскольку каждый страховой взнос рассчитывается индивидуально, — говорит он. — Но чем выше вероятность того, что транспортное средство может попасть в аварию, тем больше будет стоить его страховка”.

Также, добавляет он, на цену дорожного страхования влияют расценки авторемонтных работ.

”По нашим дорогам перемещается все больше новых и дорогих автомобилей, цены на ремонт которых постоянно растут. А это значит, что сумма возмещения в рамках одного среднего страхового случая тоже увеличивается”, — приводит еще один фактор он.

Так что не исключено, что если ваш сосед или друг купит новый дорогой автомобиль, вы будете платить больше. Хоть и ездите на ”Фольксвагене” 2004 года.

”Я вожу уже 20 лет, не было ни одной аварии, — говорит Андрей. — И я не понимаю, почему у меня выросла страховка, хотя я ничего не нарушаю, пьяным не езжу, не превышаю, с телефоном не рулю… Только потому что совершенно незнакомый мне дядя Ваня опять напился, гонял пьяным и устроил аварию? Я понимаю, что из-за таких у страховых фирм колоссальный ущерб, но почему я должен за это платить?”

Tallinn Hockey weekend
"МК Эстония"
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