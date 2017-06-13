За пять месяцев в городскую кассу Таллинна поступило более 258 млн евро

За пять месяцев 2017 года в городскую кассу Таллинна поступило 258,1 миллиона евро, что составляет, без учета деятельности по финансированию, 39,4% суммы, намеченной на год, сообщает Раэпресс.

Налоговые поступления за пять месяцев составили 170,8 миллиона евро (43,1% годового объема), в том числе поступления от подоходного налога на физическое лицо — 151,3 миллиона евро (42,3%) и от местных налогов — 5,6 миллиона евро (48,7%). Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в кассу 35,5 миллиона евро, или 53,3% запланированной на год суммы. Прочие доходы составили 1 173,8 тысячи евро (34,3,%), субсидии от государства и из зарубежных источников поступили на 50,3 миллиона евро (44,2%).

За этот же период город выплатил 264,6 миллиона евро, что равно 38,4% планового годового объема. Из них выплаты на администрирование составили 235,5 миллиона евро (42,3%), на инвестиции выплачено 26,8 миллиона евро, или 22,1% годовой суммы, выплаты по основным взносам за кредиты и капитальную ренту составили 2,2 миллиона евро.

Остаток свободные средств в городской кассе на конец марта был равен 55 миллионам евро.