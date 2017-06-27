За последние четыре года в Таллинне срубили 3150 деревьев

С 2013 по 2016 годы на территории Таллинна официально было срублено 3150 деревьев, передает rus.err.ee.

Об этом свидетельствуют данные городского Департамента окружающей среды.

При этом за тот же период в Таллинне посадили 3856 новых деревьев и 55 458 кустов.

В настоящее время в столице проходит акция протеста в поддержку расположенной в Хааберсти серебристой ивы, которую спилят с целью строительства дорожной развязки.

"В ходе проектирования развязки не удалось найти ни одного решения, которое позволило бы сохранить упомянутую иву. Но это дерево в любом случае не удалось бы спасти, поскольку из-за своего возраста оно просто не переживет изменений в окружающей среде — строительные работы вокруг снизят уровень грунтовых вод", — объяснил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.