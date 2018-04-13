За последние 2,5 года за сотрудничество со спецслужбами РФ в Эстонии осудили десять человек

"До сих пор говорили, что в Эстонии действуют три российских спецслужбы. Сперва задержали Хермана Симма, который работал на службу внешней разведки. За ним последовали Алексей Дрессен и трансграничные контрабандисты, которые работали на ФСБ. Но не могли предъявить, что в Эстонии есть и работающие на ГРУ лица", — сказал генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу на вчерашней пресс-конференции.

О задержании шпиона ГРУ Артема Зинченко и его обмене на осужденного за шпионаж в России предпринимателя Райво Суси уже много говорилось, однако из ежегодника КаПо выяснилось, что 10 декабря прошлого года задержали еще и второго шпионившего в пользу ГРУ.

Foto: kaitsepolitsei aastaraamat

Это гражданин Эстонии Илья Тихановский. Известно, что у него в Эстонии семья и он работал в сфере ИТ, однако они не были связаны с его двойной жизнью. Согласно подозрению, его целью было собирать для ГРУ информацию об объектах государственной обороны и выполнять другие задания.

Предположительно, эти задания были такого же рода, что и у ранее осужденного Зинченко, который должен был проводить для ГРУ визуальную разведку о дислоцирующихся в Эстонии подразделениях союзников. В ежегоднике КаПо констатируют, что исходящая из ГРУ разведывательная деятельность против Эстонии в последние годы интенсифицировалась.

"Нас, несомненно, интересует деятельность наших союзников в Эстонии. Ничего необыкновенного в их деятельности в последние годы отметить не можем. Мы видим, что к настоящему моменту осужденные завербованы уже несколько лет назад. Оперативная агентурная разведка ГРУ в своей обычной рутине, как и их стратегическая агентурная разведка. Почему завербованные занимаются именно визуальной разведкой? Мы можем сказать, что визуальная разведка — это просто один из способов сбора информации, который легче и безопаснее всего осуществлять", — сказал Eesti Päevaleht заместитель гендиректора КаПо Александр Тоотс.

Хотя приговор суда еще не вступил в силу, Тихановский уже признан виновным в суде и по соглашению с прокуратурой получил наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

По словам Синисалу, гражданин Эстонии начинает шпионить в пользу российской военной разведки по разным причинам, однако причины всегда индивидуальные.

"Часто все начинается с того, что у человека в России родственники или связи. У него есть причины ездить в Россию, и тогда человека изучают. Иногда роковым становится то, что человек позволяет чем-то себя скомпрометировать: дает взятку, сам берет за что-то деньги или делает какую-нибудь другую глупость. И это становится основой, человеку трудно отказаться [от сотрудничества]. У кого-то идеологическая причина. Он считает, что СССР был хорош, и ему жаль, что Эстония независимая", — пояснил Синисалу.

Он не захотел говорить, что именно побудило Тихановского шпионить в пользу ГРУ, и только отметил, что не хотел бы больше портить его семейную жизнь. В этом ответе можно прочитать не много, однако нельзя и исключить вариант, что Тихановского шантажировали.