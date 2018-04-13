За последние 2,5 года за сотрудничество со спецслужбами РФ в Эстонии осудили десять человек

КаПо и Госпрокуратура проделали хорошую работу: за последние 2,5 года в преступлениях против государства признаны виновными более десяти человек. Как отметила госпрокурор Инна Омблер, особенно примечательно то, что десять из них осуждены за сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации, пишет Eesti Päevaleht.
Вчера КаПо сообщила имена трех новых сотрудничавших с российскими спецслужбами шпионов, которых задержали в прошлом году и к настоящему моменту осудили. Знаковым является то, что в прошлом году впервые удалось доказать именно деятельность российской военной разведки ГРУ в Эстонии.
"До сих пор говорили, что в Эстонии действуют три российских спецслужбы. Сперва задержали Хермана Симма, который работал на службу внешней разведки. За ним последовали Алексей Дрессен и трансграничные контрабандисты, которые работали на ФСБ. Но не могли предъявить, что в Эстонии есть и работающие на ГРУ лица", — сказал генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу на вчерашней пресс-конференции.
О задержании шпиона ГРУ Артема Зинченко и его обмене на осужденного за шпионаж в России предпринимателя Райво Суси уже много говорилось, однако из ежегодника КаПо выяснилось, что 10 декабря прошлого года задержали еще и второго шпионившего в пользу ГРУ.
Это гражданин Эстонии Илья Тихановский. Известно, что у него в Эстонии семья и он работал в сфере ИТ, однако они не были связаны с его двойной жизнью. Согласно подозрению, его целью было собирать для ГРУ информацию об объектах государственной обороны и выполнять другие задания.
Предположительно, эти задания были такого же рода, что и у ранее осужденного Зинченко, который должен был проводить для ГРУ визуальную разведку о дислоцирующихся в Эстонии подразделениях союзников. В ежегоднике КаПо констатируют, что исходящая из ГРУ разведывательная деятельность против Эстонии в последние годы интенсифицировалась.
"Нас, несомненно, интересует деятельность наших союзников в Эстонии. Ничего необыкновенного в их деятельности в последние годы отметить не можем. Мы видим, что к настоящему моменту осужденные завербованы уже несколько лет назад. Оперативная агентурная разведка ГРУ в своей обычной рутине, как и их стратегическая агентурная разведка. Почему завербованные занимаются именно визуальной разведкой? Мы можем сказать, что визуальная разведка — это просто один из способов сбора информации, который легче и безопаснее всего осуществлять", — сказал Eesti Päevaleht заместитель гендиректора КаПо Александр Тоотс.
Хотя приговор суда еще не вступил в силу, Тихановский уже признан виновным в суде и по соглашению с прокуратурой получил наказание в виде четырех лет тюремного заключения.
По словам Синисалу, гражданин Эстонии начинает шпионить в пользу российской военной разведки по разным причинам, однако причины всегда индивидуальные.
"Часто все начинается с того, что у человека в России родственники или связи. У него есть причины ездить в Россию, и тогда человека изучают. Иногда роковым становится то, что человек позволяет чем-то себя скомпрометировать: дает взятку, сам берет за что-то деньги или делает какую-нибудь другую глупость. И это становится основой, человеку трудно отказаться [от сотрудничества]. У кого-то идеологическая причина. Он считает, что СССР был хорош, и ему жаль, что Эстония независимая", — пояснил Синисалу.
Он не захотел говорить, что именно побудило Тихановского шпионить в пользу ГРУ, и только отметил, что не хотел бы больше портить его семейную жизнь. В этом ответе можно прочитать не много, однако нельзя и исключить вариант, что Тихановского шантажировали.
По словам Гопрокурора Омблер, десять до сих пор задержанных шпионов начали сотрудничать с ФСБ или ГРУ по несколько разным причинам. Омблер указала, что лица с двойным гражданством живут по большей части на приграничных территориях и зачастую являются контрабандистами, которые действуют в Эстонии и России.
"Способствующее их вербовке обстоятельство и есть их преступная биография и нарушения закона. Российским спецслужбам легко взять их на прицел и манипулировать, например, возможностью оставить без внимания их противозаконную деятельность, если они согласятся на вербовку и начнут наносящее вред безопасности Эстонии сотрудничество", — сказал Омблер.
Этой характеристике соответствует второй агент ФСБ, чье имя опубликовано в ежегоднике КаПо, Альберт Проворников. ФСб завербовала имеющего эстонское и российское гражданство Проворникова, чтобы добывать информацию о кордонах погранохраны, Куперьяновском пехотном батальоне и зданиях КаПо.
Проворников признан виновным в шпионаже в суде и получил наказание в виде трех лет тюремного заключения. Однако Проворников в течение одного года был наказан аж два раза. Уже в мае прошлого года его задержали вместе с группировкой, которая занималась международной контрабандой сигарет и заработала на продаже 2000 ящиков контрабандных сигарет более 2 млн евро криминального дохода.
По словам Омблер, использование контрабандистов в качестве шпионов — распространенная практика для ФСБ. По утверждению КаПо, также контрабандисты — легкая добыча для российских спецслужб. Поскольку они занимаются преступной деятельностью, попавшимися контрабандистами легко манипулировать и принудить их к сотрудничеству. Также провал таких агентов — не большая потеря для спецслужбы.
"Время от времени говорят, что спецслужбы пытаются завербовать только тех, у кого есть доступ к государственной тайне. Мы подчеркиваем: это не так. К тайному сотрудничеству привлекают всех, кто может проводить и визуальную разведку и кого отправляют куда-нибудь к военной части или к зданию КаПо, чтобы сфотографировать всех входящих и выходящих людей или транспортные средства. Могут завербовать и людей, у которых нет никакой возможности соприкоснуться с государственной тайной", — сказал Синисалу.
До 2015 года признали виновными в преступлениях против государства Хермана Симма, Алексея Дрессена и Владимира Вейтмана, которые передавали россиянам и покрытую государственной тайной информацию. В отличие от них, у десяти задержанных в последние два года шпионов доступа к государственным тайнам не было.
По словам Омблер, осужденные очень разные — есть как контрабандисты, так и бизнесмены. Часть из них контактировали с преступными кругами, но есть и те, кто занимался легальным бизнесом и раньше не был связан с преступностью.
В отличие от Проворникова, у второго задержанного в прошлом году агента ФСБ Михаила Петрова не было криминальной биографии.
По данным КаПо, Петров сотрудничал с ФСБ уже с 1990-х годов. Согласно обвинению, он собирал информацию о зданиях, работниках и транспортных средствах КаПо. Также он пытался следить за лицами, у которых есть контакты с КаПо, и должен был наладить контакт с местными и докладывать о своей сети ФСБ. В октябре Петрову назначили наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Петров долго работал в Пскове тренером по боевым искусствам. Из статьи соавтора американского издания BuzzFeed Хольгера Роонемаа выяснилось, что Петров также жил в Тарту и ездил по Европе со спортивными командами.
Однако в прошлом году ситуация в России для Петрова испортилась. Ранее поддерживавший подходящее политическое направление Петров стал все больше поддерживать российских оппозиционных политиков и участвовал в организованных Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским мероприятиях. В середине июня он выступил на демонстрации с речью, в которой призывал бороться против коррупции.
В конце июня на стенах военного городка псковской десантной дивизии появились как будто начерканные детьми лозунги о мире, которые изображали флаги России и Украины с радугой, рядом написано "Мир без войн".
Российские власти сделали ответственным за это Петрова, который, попав в черный список, решил бежать из России. Сразу после последней тренировки Петров пересек границу в одних шортах и футболке, в рюкзаке кимоно, и попросил в Эстонии убежища. КаПо было известно о его прежнем сотрудничестве с ФСБ. Поскольку это также смогли доказать, вместо убежища Петров получил тюремное заключение на пять лет.
Синисалу и Тоотс подтвердили, что прибытие Петрова в Эстонию и ходатайство об убежище были искренним желанием, поскольку на родине ситуация испортилась. По оценке Синисалу, во время долгого сотрудничества с ФСБ Петров все-таки не смог причинить большого ущерба.
"Ущерб есть всегда, когда человек начинает сотрудничество с ФСБ. Объективно говоря, он, несомненно, не смог причинить равноценный Дрессену или Вейтману ущерб. Но каждый клочок информации, который отсюда уносят, приносит пользу противнику и вред нам", — признал Синисалу.
Задержанные в течение двух лет шпионы реагировали на провал по-разному. Для части это был неприятный сюрприз, но часть, казалось, прямо-таки чувствовала облегчение, что в их незаконном сотрудничестве поставили точку.
"Эти лица в какой-то момент и сами пришли к пониманию, что на самом деле не хотели бы продолжать сотрудничество с российскими спецслужбами, однако ими манипулировали и они находились в вынужденном положении и все-таки должны были продолжать до задержания. Разным было и отношение осужденных к деятельности против Эстонии", — сказала Омблер.
Госпрокуратура и КаПо, говоря о связанных со шпионами уголовных делах, были немногословны. Некоторые случаи обнародовали только сейчас, спустя долгое время после задержания.
"При рассмотрении их уголовных дел действовал принцип, что общественность оповещаем по большей части только после вступления в силу обвинительного приговора. Чуть раньше мы сделали это только в некоторых единичных случаях", — обосновала Омблер.