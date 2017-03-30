За полгода охраняющие восточную границу радары пять раз выходили из строя

За последние полгода радары Департамента полиции и погранохраны, охраняющие восточную границу страны, по различным причинам выходили из строя пять раз.

Перерывы в работе составляли от нескольких до 30 часов.

”Во многих случаях неполадки происходили из-за перебоев в электроснабжении”, — сказал представитель департамента Тауно Туйск.

В одном случае речь шла о проблемах в программном обеспечении, в другом — о поломке материнской платы.

”Есть основания опасаться, что в ближайшие годы в связи с увеличением своего возраста системы будут менее стабильны, а менять их будут еще не скоро”, — сказал Туйск, но добавил, что поскольку в их распоряжении находится более 20 радарных позиций, ”встать мы не должны”.

По приблизительным подсчетам, на поддержку нынешней системы до настоящего момента в год уходило около 400 000 евро.