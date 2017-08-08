За подземными сооружениями Таллинна хотят следить в 3D

Подготовлен текст постановления Таллинского городского собрания об участии в проекте Европейского фонда регионального развития "Создание трехмерного прототипа технологических решений для отслеживания данных состояния подземных сооружений" общей стоимостью 500 тысяч евро.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, на базе прототипа город сам станет извлекать и требовать от всех занимающихся в городском пространстве строительством фирм 3D-данные о состоянии поземных технологических сетей, передает Раэпресс.

"Данные, которые мы сейчас имеем, — отметил Кландорф, — тоже в значительной степени получаются дигитальным путем, но из-за ошибок и отсутствия целостности они мало пригодны для практического использования. Мы пока не можем получать эти сведения с необходимой степенью детализации и точности. А это — крайне необходимо для многих городских предприятий и девелоперов городского пространства". ".

Из полумиллиона евро, в которые обойдется проект, 250 тысяч поступят из внешних источников, а вторую половину составит собственное финансирование. Расходы на персонал предусмотрены проектом в размере 30 тысяч евро. Реализация проекта предусматривается к концу июня 2019 года.