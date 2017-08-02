За первый месяц председательства Эстонии тысячи экспертов обсудили будущее Евросоюза

В июле в рамках председательства в Совете ЕС Эстонию посетили 4588 экспертов разных областей, которые во время совещаний министров, экспертных комиссий и конференций обсудили важнейшие темы для Европы. Во время встреч, которые проводились как в Эстонии, так и в Европе, были достигнуты различные соглашения в разных областях — от действий, необходимых для решения миграционного кризиса, до подписания декларации о развитии сети 5G или сверхбыстрого интернет-соединения, сказано в пресс-релизе.

”Другие страны ЕС сочли приоритеты нашего председательства своевременными, именно эти вопросы сейчас нуждаются в решениях. Делегации, которые посетили Эстонию на сегодняшний день, очень довольны нашей работой, мы получили много слов благодарности как по поводу предметных дискуссий, организации мероприятий, так и о полученных впечатлениях. Нам особенно приятно, что во время первого месяца председательства мы достигли и конкретных договоренностей”, — подвел итог первого месяца председательства директор секретариата по делам Европейского союза Клен Яаратс.

Начиная с праздничного открытия, которое состоялось 29 июля, в Эстонии прошло 40 встреч министров, комиссий и экспертов, а в Брюсселе — более 200. Кроме этого, под руководством Эстонии прошло много специфических обсуждений, где были достигнуты договоренности по конкретным темам. Например, было достигнуто соглашение о последующих общих шагах в области регулирования миграционного кризиса.

”Главная роль Эстонии в качестве председателя — быть лидером, который поможет найти среди различных точек зрения и интересов разумное решение, которое подойдет всем. Очевидно, что председатель не заключает договоренностей в одиночку, достижение договоренностей — командная работа. Таким образом, некоторые темы перешли к нам от Мальты”, — пояснил Яаратс роль страны-председателя в Совете ЕС.

Важные действия Эстонии в области приоритетных тем за первый месяц председательства в Совете ЕС

Европа с открытой и инновационной экономикой означает развитие предпринимательской среды, поддерживающей экономический рост и конкурентоспособность.

В этой области:

• Было достигнуто быстрое соглашение о позиции по бюджету ЕС на 2018 год. Дальнейшие переговоры в Европейским парламентом будут продолжены в октябре-ноябре

• Пришли к консенсусу по поводу Торгового соглашения между Японией и ЕС, которое даст толчок к развитию партнерства в области торговли и экономики между ЕС и Японией. Далее продолжится работа с необходимыми документами для применения соглашений.

Безопасная и защищенная Европа означает, что только с помощью совместных действий и внешнеполитического единства союз сможет обеспечивать безопасность своих жителей и играть роль на международной арене, чтобы повысить благополучие, укрепить мир и стабильность.

В этой области:

• В Таллинне на встрече министров внутренних дел была одобрена программа действий для сокращения миграционного кризиса в центральной части Средиземного моря.

• Было достигнуто соглашение по поводу законопроекта по регулированию условий квалификации, которое сосредоточено, в том числе, и на уточнении равных прав и обязанностей беженцев.

• Договорились о законопроекте т.н. ”Blue Card” директивы, которая касается иммиграции высококвалифицированных рабочих. Основная цель директивы — увеличение конкурентоспособности Европы. Чтобы ЕС был более привлекательным в глазах квалифицированной рабочей силы и экономических инноваторов, планируется выдача ”Синей карты” (вида на жительство и на работу на определенных условиях).

Цифровая Европа и свободный обмен данными означает, что Европа должна идти в ногу с развитием технологий, которые изменяют повседневную жизнь людей, предприятий и государств.

В этой области:

• Министры телекоммуникаций 28 стран-членов ЕС и Норвегии подписали декларацию о 5G, которая даст толчок для развития сверхбыстрой интернет-связи, технологий и т.н. ”интернета вещей”.

• На конференции Общего цифрового рынка, которую посетили топ-руководители, состоялся обмен мыслями на тему свободного передвижения данных, где одной из тем было повышение конкурентоспособности Европы при помощи действующего цифрового общества.

• Мы открыли в Таллинне линию беспилотных автобусов, чтобы все желающие смогли прикоснуться к технологиям будущего.

• Мы опубликовали Цифровую программу председательства Эстонии, которая на сегодняшний день доступна на EU2017.ee и является самой читаемой страницей портала.

Вовлекающее и устойчивое развитие Европы означает создание равных возможностей для развития трудовых навыков, получения качественного образования, работы и услуг. Устойчивое развитие Европы означает заботу о чистоте окружающей среды.

В этой области:

• Министры окружающей среды выразили неизменную поддержку имплементации Парижских соглашений

• Было подписано трехстороннее соглашение между Эстонией и последующими председателями Болгарией и Австрией об общей программе действий трех государств в области продвижения гендерного равенства в Европейском союзе в последующие 18 месяцев.