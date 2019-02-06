06.02.2019, 17:44

За первый месяц по кризисному телефону помощи жертвам обратились за помощью 575 раз


rus.delfi.ee
EST
MKM kõnekeskus
Foto: Karin Kaljuläte

С 1 января начал работать кризисный телефон помощи жертвам 116 006, по которому в течение первого месяца позвонили 402 раза, а посредством веб-беседы на сайте palunabi.ee за помощью обратились 173 раза.

”Учитывая непродолжительное время работы телефона, мы всё же отмечаем, что относительно большое число нуждающихся в помощи получили консультацию и поддержку по кризисному телефону помощи жертвам. 575 обращений конкретно показывают, насколько важно обеспечить бесплатное круглосуточное кризисное консультирование в Эстонии”, — отметила руководитель службы кризисной помощи отдела помощи жертвам и услуг по профилактике насилия Департамента социального страхования Мари Тикерпуу.

В действительности число нуждающихся в помощи намного больше. ”Определённо, нельзя утверждать, что на сегодняшний день все жертвы осведомлены о возможностях бесплатного круглосуточного кризисного консультирования и могут связаться с нами для получения помощи, поэтому мы продолжаем направленные на них информационные кампании. Каждый человек может совершить свой вклад в оказание помощи жертвам, выступая в роли их близкого человека, специалиста или случайного прохожего. В январе по кризисному телефону позвонили 102 человека и сообщили о жертве насилия. 102 человека заметили, что кто-то нуждается в помощи, и пришли на помощь, благодаря чему жертвам была оказана необходимая поддержка”, — пояснила Тикерпуу.

Больше всего за помощью обращались женщины — 261 раз по телефону и 170 раз в веб-беседе на сайте. В 85% от всех обращений (т.е. 491 раз) беседа проводилась на эстонском языке. По теме семейного насилия, направленного против детей насилия и прочих видов насилия по телефону обращались 108 раз.

”Число зарегистрированных преступлений, связанных с семейным насилием, увеличивается ежегодно — каждый день полиция получает 40 сообщений о семейном насилии. Во всех этих случаях может помочь кризисный телефон помощи жертвам, и у нас есть ресурсы для оказания помощи и большему числу жертв”, — подтвердила Тикерпуу.

В начале года начал работать кризисный телефон помощи жертвам Департамента социального страхования 116 006 с целью оказания скорой помощи людям, ставшим жертвой виновного деяния либо небрежного или неподобающего обращения, а также пережившим физическое, психическое, экономическое или сексуальное насилие. Услуга для абонентов кризисного телефона помощи жертвам бесплатна, помощь обеспечена круглосуточно, при желании абонент может остаться анонимным. Помощь оказывают на эстонском, русском и английском языках. Если нет возможности позвонить, или если жертва не желает говорить о своих проблемах по телефону, можно обратиться за помощью на сайте palunabi.ee, где жертва получит помощь посредством веб-беседы аналогично консультации по телефону. В веб-среде жертв также консультируют круглосуточно и на трёх языках. Услуга кризисного телефона помощи жертвам курируется Департаментом социального страхования.

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