За первый месяц по кризисному телефону помощи жертвам обратились за помощью 575 раз

”Учитывая непродолжительное время работы телефона, мы всё же отмечаем, что относительно большое число нуждающихся в помощи получили консультацию и поддержку по кризисному телефону помощи жертвам. 575 обращений конкретно показывают, насколько важно обеспечить бесплатное круглосуточное кризисное консультирование в Эстонии”, — отметила руководитель службы кризисной помощи отдела помощи жертвам и услуг по профилактике насилия Департамента социального страхования Мари Тикерпуу.

В действительности число нуждающихся в помощи намного больше. ”Определённо, нельзя утверждать, что на сегодняшний день все жертвы осведомлены о возможностях бесплатного круглосуточного кризисного консультирования и могут связаться с нами для получения помощи, поэтому мы продолжаем направленные на них информационные кампании. Каждый человек может совершить свой вклад в оказание помощи жертвам, выступая в роли их близкого человека, специалиста или случайного прохожего. В январе по кризисному телефону позвонили 102 человека и сообщили о жертве насилия. 102 человека заметили, что кто-то нуждается в помощи, и пришли на помощь, благодаря чему жертвам была оказана необходимая поддержка”, — пояснила Тикерпуу.

Больше всего за помощью обращались женщины — 261 раз по телефону и 170 раз в веб-беседе на сайте. В 85% от всех обращений (т.е. 491 раз) беседа проводилась на эстонском языке. По теме семейного насилия, направленного против детей насилия и прочих видов насилия по телефону обращались 108 раз.