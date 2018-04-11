За первые три месяца из Таллиннского аэропорта выслали свыше 60 иностранцев

Число иностранных граждан, которым отказывают во въезде в Эстонию через Таллиннский аэропорт, продолжает неуклонно расти, сообщает rus.err.ee.

За первые три месяца текущего года таких было 64 человека, в то время как в тот же период прошлого года запрет на въезд в страну получили 42 лица, прилетевшие в Таллинн на самолете, передают утренние новости ETV+.

Всего за прошлый год из Таллиннского аэропорта выслали 191 иностранца, не сумевшего убедить эстонских пограничников в целесообразности своего визита в страну. Из них 42 — это граждане России, а 28 — представители Украины.

По данным властей, нередко граждане третьих стран рассматривают Эстонию как трамплин для дальнейшего перемещения в крупные страны ЕС — например, Германию или Испанию.