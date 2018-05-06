06.05.2018, 18:50

За пару часов к учениям "Еж-2018" примкнули 10 000 добровольцев Кайтселийта

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rus.delfi.ee
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Suurõppus Siil kogunemine Võrus
Suurõppus Siil kogunemine VõrusFoto: Hendrik Osula

В ходе учений Siil 2018 (”Ёж-2018”) количество добровольцев организации Кайтселийт возросло многократно. Под ружье встали почти 10 тысяч мужчин и женщин по всей стране, значится в пресс-релизе.

"Если мы говорим о широком понимании государственной обороны, то это означает готовность людей к сотрудничеству. Чем больше мы учимся, тем оно лучше. Этим и объясняется глубокое стратегическое содержание учений ", — сказал командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли.

Сформированные в пятницу подразделения Кайтселийта вместе с Департаментом полиции и погранохраны, Силами обороны и союзниками тренируются по разрешению кризисных ситуаций. Теперь в учениях ”Ёж-2018” всего задействовано примерно 15 тысяч участников.

Кайтселийт является своеобразным "ковром безопасности", покрывающий всю Эстонию, задачей которого является осуществление первого этапа обороны. Членами Кайтселийта являются добровольцы, граждане Эстонской Республики, представляющие разные сферы деятельности.

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