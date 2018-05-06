За пару часов к учениям "Еж-2018" примкнули 10 000 добровольцев Кайтселийта

В ходе учений Siil 2018 (”Ёж-2018”) количество добровольцев организации Кайтселийт возросло многократно. Под ружье встали почти 10 тысяч мужчин и женщин по всей стране, значится в пресс-релизе.

"Если мы говорим о широком понимании государственной обороны, то это означает готовность людей к сотрудничеству. Чем больше мы учимся, тем оно лучше. Этим и объясняется глубокое стратегическое содержание учений ", — сказал командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли.

Сформированные в пятницу подразделения Кайтселийта вместе с Департаментом полиции и погранохраны, Силами обороны и союзниками тренируются по разрешению кризисных ситуаций. Теперь в учениях ”Ёж-2018” всего задействовано примерно 15 тысяч участников.