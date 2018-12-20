За одну ночь ущерб от вандализма в Тарту превысил 10 000 евро

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse AS Алвер Кивирюйт пояснил, что в настоящее время точная оценка ущерба еще только выполняется, но, если выяснится, что для восстановления фасадов одного лишь мытья недостаточно, сумма ущерба может оказаться очень большой. ”Все зависит от конкретного фасада, но некоторые разрисованные здания находятся под охраной, как памятники старины, и требуют достаточно специфических восстановительных работ, краски и т.п.”, — пояснил Кивирюйт. Вандалы разрисовали стены, двери и окна.

”Сумму ущерба увеличивает именно тот факт, что разрисована оказалась очень большая поверхность, были испорчены фасады нескольких зданий, причем некоторым из них простого мытья не хватит — стены придется перекрашивать”, — отметил Кивирюйт и добавил, что очистку и покраску зданий, вероятно, придется перенести на весну, поскольку в холодную погоду нужные химикаты просто не действуют.

Некоторые разрисованные здания принадлежат Тартуской городской управе, и поэтому, если вандалов найти не удастся, за восстановление косвенно заплатит налогоплательщик. На прошлой неделе также было разрисовано здание управы Пыхья-Таллинна. Полиция начала производство в отношении обоих случаев.