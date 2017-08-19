“За одно утро убили более 200 птиц”. Итальянские охотники могут использовать в Эстонии незаконные способы приманки

Недавно на электронный адрес нескольких эстонских ведомств и союзов ”упало” письмо, в котором называющий себя охотником итальянец предупреждает эстонцев о других итальянских охотниках, пишет Eesti Päevaleht.

”У этих охотников было много проблем с эстонскими властями. Я видел фото тысяч убитых уток и гусей. За одно утро двое охотников убили более 200 птиц”, — пишет мужчина. По его словам, они используют запрещенные по всему Евросоюзу электронные приманки.

Советник по связям с общественностью Департамента окружающей среды Лейли Туул отметила, что в прошлом году произошло четыре случая, в ходе которых итальянцы были наказаны штрафом за использование электронных приманок (по 500 и 600 евро).

Автор письма сообщает, что их ”главарь” недавно побывал в Эстонии, чтобы выбрать места для охоты, где проверки происходят редко. По его данным, речь идет о Кихну, Азери и Сааремаа.

По оценке Эстонского союза охотников, они не могут быть уверены в действительном мотиве автора сообщения, поскольку он упоминает только одно предприятие. Союз полагает, что речь может идти о сведении личных счетов и конкуренции. Союз признает, что использование электронных приманок является проблемой, но отмечает, что не стоит расчесывать всех итальянцев под одну гребенку.

Сезон утиной охоты открывается в воскресенье.