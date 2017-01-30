За ночь из Таллинна вывезены 105 кубометров снега

На 8 часов утра 30 января толщина снежного покрова в Харку в Таллинне составляла 3 см, сообщает Раэпресс. За ночь из Старого города вывезены 75 кубометров снега, а из центра города — еще 30.

В уборке снега были задействованы 72 единицы техники и 30 работающих вручную бригад. 163 тонны хлоридов и 14 тонн каменной крошки ушли на посыпку улиц.

В связи с колеблющейся в пределах от одного градуса мороза до тех градусов тепла температурой воздуха на тротуарах местами скользко. Поэтому Раэпресс напоминает владельцам недвижимости, что в их обязанность входит содержание прилегающих к участкам тротуаров. Причем не разрешается посыпать тротуары хлоридами или золой.