29.03.2018, 19:48

За неделю от гриппа умерли пять человек, а всего с начала сезона — 56

 (5)
rus.delfi.ee
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Ravimid, pilt on illustratiivneFoto: Marianne Kuusk

На прошлой неделе от вызванных гриппом осложнений умерло пять человек. Всего за этот сезон от гриппа умерло 56 человек. Ни один из скончавшихся не был вакцинирован.

52 человек из общего числа погибших — люди старше 65 лет.

В этом сезоне в стационарном лечении в связи с гриппом нуждалось 1225 человек, в интенсивном лечении — 150, из которых 141 человек относился к группе риска.

Всего на прошлой деле с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачам обратилось 5866 человек, из которых 40% составляли дети.

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