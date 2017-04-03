За март население Таллинна увеличилось на 376 человек

По данным Регистра народонаселения численность таллинцев на 1 апреля составила 444 591 человек, увеличившись за март на 376 жителей.

За первый квартал эта прибавка составила почти 1000, а точнее, 968 человек. За весь прошлый год прирост был равен 4106, а с начала 2012 года численность таллинцев увеличилась на 28 447 человек, то есть почти 7%.

Tаллинский департамент ЗАГС зарегистрировал в марте 419 новорожденных горожан, а с начала года их число составило 1194.

В марте новорожденных оказалось на 33 больше, чем в феврале.

Смертей зарегистрировано в марте 421, что на 28 больше, чем в феврале.

В разрезе лет естественный прирост в Таллинне продолжает оставаться положительным. В прошлом году родились 5259, а умер 4541 таллинец, так что превышение рождений над смертями было равно почти 16%.