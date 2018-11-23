23.11.2018, 18:30

За или против? Все партии хотят внести изменения в законопроект о миграционном пакте ООН — кроме Центристской

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Раймо Поом
Раймо Поом
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Andres Putting

Сегодня комиссию по иностранным делам Рийгикогу ждали предложения изменений к законопроекту заявления о миграционном пакте ООН, который пойдет в понедельник на голосование. Предложения поступили от пяти фракции — кроме фракции центристов.

Напомним, что правительство не смогло принять решение о миграционном пакте ООН из-за разногласий Isamaa с центристами и соцдемами, поэтому пакт в форме законопроекта был направлен в Рийгикогу для голосования.

В итоге был подготовлен текст законопроекта, к которому на данный момент поступило пять предложений об изменениях. Комиссия по иностранным делам должна решить, будут ли они обсуждаться в понедельник в Рийгикогу перед голосованием.

Для принятия законопроекта его должны, в первую очередь, поддержать депутаты Партии реформ, так как поддерживающие пакт центристы и соцдемы не имеют в Рийгикогу большинство.

Реформисте же требуют добавить в законопроект пункт о том, что правительство все же должно вынести свое решение по данному пакту, а так как Isamaa в правительстве вовсю блокирует данный вопрос, принятие решения вновь застопориться. Это выгодно реформистов для дискредитации правительства Юри Ратаса, но с точки зрения внешней политики не несет в себе никакого результата.

Социал-демократическая партия также хочет внести изменение, которое в сущности позволит официально обойти решение вопроса в правительстве — в случае поддержки законопроекта в Рийгикогу дать право премьер-министру, министру иностранных дел или другому дипломату поехать в Марокко поддержать пакт.

В отношении предложений от Isamaa все и так понятно: сделать так, чтобы миграционный пакт остался без поддержки. У EKRE та же песня: если Рийгикогу примет данный законопроект, то Эстония не присоединиться к миграционному пакту.

Свободная партия же предлагает, чтобы Рийгикогу отказался от поддержки пакта, но в таком случае это даст правительству полную свободу решения -присоединиться и Эстония к пакту или нет.

Центристская партия предложений об изменениях не предоставила.

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