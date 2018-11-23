За или против? Все партии хотят внести изменения в законопроект о миграционном пакте ООН — кроме Центристской

Напомним, что правительство не смогло принять решение о миграционном пакте ООН из-за разногласий Isamaa с центристами и соцдемами, поэтому пакт в форме законопроекта был направлен в Рийгикогу для голосования.

В итоге был подготовлен текст законопроекта, к которому на данный момент поступило пять предложений об изменениях. Комиссия по иностранным делам должна решить, будут ли они обсуждаться в понедельник в Рийгикогу перед голосованием.

Для принятия законопроекта его должны, в первую очередь, поддержать депутаты Партии реформ, так как поддерживающие пакт центристы и соцдемы не имеют в Рийгикогу большинство.

Реформисте же требуют добавить в законопроект пункт о том, что правительство все же должно вынести свое решение по данному пакту, а так как Isamaa в правительстве вовсю блокирует данный вопрос, принятие решения вновь застопориться. Это выгодно реформистов для дискредитации правительства Юри Ратаса, но с точки зрения внешней политики не несет в себе никакого результата.