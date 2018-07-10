ЗА или ПРОТИВ? Стоит ли объединить эстонские и русские школы

Вопрос о языке образования в Эстонии затрагивается довольно часто. Приводим два мнения на тему того, стоит ли объеденить школы с эстонским и русским языками обучения.

ЗА

Игорь Таро, координатор региональной деятельности политического движения "Эстония-200" (Facebook)

"Первоклассник еще не входит в какое-либо информационное пространство, но к концу гимназии некоторые вещи уже серьезно закрепляются. Зачем нужно молодежь держать раздельно на протяжении 18 лет? В изучении русского языка и культуры может быть заинтересована и молодежь из эстоноязычной семьи".

ПРОТИВ

Пеэтер Эспак, старший научный сотрудник центра ориенталистики Тартуского университета (Facebook)

"Заставить два мира практически насильно учиться в одном доме закончится катастрофой. Действующая система, где все живут более менее дружелюбно в раздельных информационных пространствах, была бы заменена на эстонские и русские шайки, которые бы физически издевались друг над другом".