17.11.2018, 12:10

За двойняшек Таллинн намерен платить семье по 1000 евро

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rus.delfi.ee
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Haiged lapsed
Haiged lapsedFoto: Rauno Volmar

Таллиннская городская управа представила городскому собранию на утверждение проект бюджета на 2019 год, в котором предусматривается увеличить пособие по случаю рождения близнецов с 320 до 500 евро на ребенка.

На самом деле, до сих пор город платил не за рождение близнецов, а за рождение ребенка в зависимости от числа родившихся, т.е. при рождении близнецов выплачивались в общей сложности 640 евро. Но, как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, когда рождаются сразу два ребенка, то единовременные расходы гораздо значительнее. В случае рождения тройни пособие составляет 6392 евро.

Город платит пособия по рождению ребенка в размере 320 евро с 2002 года. Пособие выплачивается, если оба родителя зарегистрированы как жители Таллинна до рождения ребенка, причем один из них — не менее, чем за год. На родителя — одиночку требование о втором родителе не распространяется. С 2010 года пособие выплачивается двумя частями — 160 евро после рождения, а еще 160 — через год после рождения, при условии, что ребенок и родители весь это год были жителями Таллинна.

В первом полугодии 2018 года город выплатил 1985 пособий, а, по расчетам, за год в Таллинне должны родиться 4 тысячи детей.

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