За два месяца в городскую кассу Таллинна поступило 104,7 млн евро

За два месяца 2018 года в городскую кассу Таллинна поступили 104,7 миллиона евро, что составляет 16,1% суммы, намеченной на год без учета финансового инвестирования.

Налоговые поступления за год составили 69,7 миллиона евро (15,9% годового объема), в том числе поступления от подоходного налога на физическое лицо 67,3 миллиона евро (23,5%) и от местных налогов — 2,3 миллиона евро, или 19,7%, сообщает Раэпресс.

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в кассу 14,1 миллиона евро, или 18,5% запланированной на год суммы. Прочие доходы составили 419,6 тысячи евро (16% ), субсидии от государства и из зарубежных источников поступили на 20,2 миллиона евро (16,3% запланированной для денежного оборота суммы). Инвестиционная деятельность принесла 250,1 тысячи евро ( 2,5% от запланированного).

За два месяца город выплатил 109,5 миллиона евро, что равно 16% планового годового объема. Из них выплаты на администрирование составили 100,1 миллиона евро (17,9%), на инвестиции выплачены 9,3 миллионов евро, или 9% плановой годовой суммы, выплаты по основным взносам за кредиты и капитальную ренту составили 103,3 тысячи евро.

Остаток свободных средств в городской кассе на конец декабря был равен 53,1 миллиона евро.