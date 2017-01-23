Жители Эстонии откликнулись на призыв Департамента социального страхования принести трудовые книжки: в одном лишь Таллинне за день это сделали 100 человек, передает "Актуальная камера".

Экономический обозреватель "Актуальной камеры" Март Линнарт вместе с коллегами по ERR внимательно изучают свои трудовые книжки, которые хранятся в надежном месте у работодателя. Тема стала злободневной после призыва Департамента социального страхования к жителям страны, которые работали до 1999 года, принести или прислать в департамент трудовую книжку, пишет rus.err.ee.

"На первый взгляд все в порядке. По крайней мере, все работы с большим стажем зафиксированы. А вот некоторые записи из подработок в университетское время отсутствуют", — сказал Линнарт, добавив, что новость о необходимости предъявить трудовую книжку его обеспокоила, так как он не был до конца уверен в том, где находится его трудовая книжка.