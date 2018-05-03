За будущее страны и народа! В Эстонии появилась новая политическая сила ”Eesti 200”

За 10 месяцев до выборов в Рийгикогу пять человек — трое женщин и двое мужчин — выступили с манифестом новой политической силы под называнием ”Eesti 200”. Не исключают они и участия в выборах.

По словам идейных вдохновителей, больше всего они радеют за будущее страны и народа, поэтому ждут в свои ряды всех тех, кто желает посодействовать развитию Эстонии.

По данным Postimees, речь идет о главе Nortal Прийте Аламяэ, и.о. директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристине Каллас, социологе Кристийне Тынниссон, главе детского фонда Тартуского университета Кюллике Саар и члена правления бака LHV Индреке Нууме.

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