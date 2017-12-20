За бортом: почему в Балтийском море с паромов пропадают люди?

Судоходные кампании предпочитают называть самоубийства падением за борт. В этом году в Балтийском море таких случаев произошло достаточно много, пишет Eesti Ekspress.

Вечером 10 октября с парома Ormsö, следовавшего из Рохукюла в Вормси, исчезла 43-летняя женщина, оставив на одеяле мобильный телефон и документы. Поиски результатов не принесли.

27 октября в 23:58 членам экипажа следовавшего из Стокгольма в Таллинн парома Victoria I сообщили, что с седьмого борта в воду упал гражданин Эстонии. Несмотря на масштабную спасательную операцию с привлечением финской стороны, и эти поиски успехом не увенчались.

13 ноября около двух часов ночи с парома Silja Serenade по пути из Хельсинки в Стокгольм в воду, как написала газета Hufvudstadsbladet, ”прыгнул” возвращавшийся с дискотеки мужчина. Его поиски также оказались тщетными.

Представитель Центральной криминальной полиции Финляндии сказал изданию, что наиболее распространенным временем для ”прыжков в воду” является поздняя ночь-ранее утро. Типичная ”жертва” — мужчина в возрасте 20-40 лет. Практически во всех случаях речь идет об употреблении алкоголя.