За август число таллинцев увеличилось на 575 человек

На сегодняшний день, по данным Регистра народонаселения, число жителей Таллинна достигло 446 055, увеличившись за август на 575 человек.

За восемь месяцев рост численности населения столицы составил 2432 человека — минувший Новый год встречали 443 623 таллинца.

За прошлый год население города увеличилось на 4106 человек. Рекордным был рост в 2013 году — 10 069 человек. С начала 2012 года таллинцев стало больше на 7%.