Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище

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Похороны директора Центра русской культуры Юрия Полякова состоятся 21 марта на Александро-Невском кладбище в Таллинне. Гражданская панихида начнется в большом зале ЦРК в 10 утра, сообщает rus.err.ee.