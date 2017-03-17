Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище

Похороны директора Центра русской культуры Юрия Полякова состоятся 21 марта на Александро-Невском кладбище в Таллинне. Гражданская панихида начнется в большом зале ЦРК в 10 утра, сообщает rus.err.ee.
Программа прощания с Юрием Поляковым:
- 10:00 — Гражданская панихида в большом зале Центра русской культуры
- 12:00 — Отпевание в соборе Александра Невского
- 13:30 — Похороны на Александро-Невском кладбище
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