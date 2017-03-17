17.03.2017, 19:05

Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище


rus.delfi.ee
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Raamatu esitlus
Raamatu esitlus Foto: erakogu

Похороны директора Центра русской культуры Юрия Полякова состоятся 21 марта на Александро-Невском кладбище в Таллинне. Гражданская панихида начнется в большом зале ЦРК в 10 утра, сообщает rus.err.ee.

Программа прощания с Юрием Поляковым:

  • 10:00 — Гражданская панихида в большом зале Центра русской культуры
  • 12:00 — Отпевание в соборе Александра Невского
  • 13:30 — Похороны на Александро-Невском кладбище
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