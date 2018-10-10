10.10.2018, 21:10

Юрист пожаловался на Эстонию в ЕСПЧ: полицейские просто так удерживали меня на протяжении семи часов

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Микк Салу
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST 1
Janno Saar
Foto: Andres Putting

Работники налогового департамента и полиции задержали юриста Янно Саара на семь часов. Саар не был ни подозреваемым, ни обвиняемым. Теперь случай Саара будет обсуждать Европейский суд по правам человека, пишет Eesti Ekspress.

"Звонить не разрешали. В туалет я мог пойти с вооруженным эскортом. Полицейские просто так удерживали меня семь часов", — начинает юрист Янно Саар вспоминать об августе 2016-го.

Совершенно обыкновенно начавшийся для Саара день превратился в опыт в стиле Кафки, за которым в свою очередь последовало два года судебных тяжб. Летом текущего года дело Саара принял в производство и Европейский суд по правам человека.

Все началось 16 августа 2016-го в конторе акционерного общества Tere на Пярнуском шоссе в Таллинне. Проходила встреча, в которой помимо Саара участвовали Оливер Крууда, Аллан Вийрма и еще пара человек. Вдруг в помещение зашла толпа людей, часть из них была вооружена, и находящимся в помещении запретили выходить. Через несколько минут Саар спросил у одного вооруженного мужчины, на каком основании он дает распоряжения. На это человек представился работником Налогово-таможенного департамента.

Речь идет об истории с налоговым мошенничеством AS Tere, которая много раз освещалась и в СМИ. Теперь дело дошло до суда, обвинения предъявлены нескольким людям и размер налогового мошенничества оценен в 382 000 евро.

Но налоговые дела Tere не являются темой этой статьи, вопрос в том, почему задержали Янно Саара. Если остальным находившимся тогда в конторе людям предъявили подозрение, то Янно Саару нет. Он не имел отношения к казусу Tere. Его не взяли под стражу. В юридическом смысле Саар был никем.

Из конторы Tere Саара вместе с получившим подозрение коллегой Алланом Вийрма — им принадлежит юридическое бюро Viirma & Saar — доставили в контору бюро. Начался обыск.

Аллан Вийрма вспоминает, что возникла парадоксальная ситуация, когда у него как у подозреваемого (позднее Вийрма было предъявлено и обвинение) были права. Вийрма смог позвонить адвокату, Вийрма объяснили происходящее, Вийрма дали поесть. То есть все следующие из закона права, которые дает правопорядок в уголовном производстве в такой ситуации. А в отношении Янно Саара как "господина никто" они не действовали. Поесть не дали, уйти он не мог, позвонить не мог, ничего не мог.

Семь часов спустя Саара отпустили. На следующий день он написал заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы.

Уголовное дело не возбудили. Последовало два года правового спора. Саар жаловался в прокуратуру. Прокуратура отклоняла. Саар жаловался снова. Опять отклоняли. Свои объяснения дали Министерство юстиции и канцлер права. Дело прошло через несколько судов. Саар в них проиграл.

Суды посчитали, что поскольку подозрение было предъявлено коллеге и бизнес-партнеру Янно Саара Аллану Вийрма и обыск проходил в их общем бюро, то было оправдано и задержание Саара и удерживание его при обыске.

В августе этого года Таллиннский окружной суд вынес постановление — опять поражение Саара, — с которым правовой спор в пределах Эстонской Республики, очевидно, закончен.

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История странная. Если кому-то предъявляют подозрение или обвинение или если кого-то задерживают прямо на месте преступления, то работа полиции и есть взять под стражу, но в случае Саара не действовало ни одно из этих условий. Как он сам говорит, он просто был не в то время не в том месте. Если тогда Саар считал, что всего долгого спора могло бы не быть (если бы прокуратура или полиция после случившегося просто связалась и извинилась), то сегодня он хочет ответа на более важный вопрос — каковы все-таки эти пределы, в рамках которых полиция может удерживать людей?

Беседуя с Ekspress, Саар говорит, что, очевидно, таких случаев в Эстонии много. Но большинство людей, которые подвергаются такому обращению, не являются юристами, и у них нет настойчивости, чтобы начинать жаловаться на полицию. Жалобы и хождение по судам утомительны, требуют времени и денег, кому это нужно.

Юридический спор шел вокруг части 1 статьи 215 Уголовно-процессуального кодекса. Соответствующий пункт закона говорит, что "постановления и требования следственного учреждения и прокуратуры в находящихся у них в производстве уголовных делах обязательны для всех, и их исполняют на всей территории Эстонской Республики". На основании этого и задержали Саара, и на основании этого ему не на что жаловаться.

В сущности, можно представить ситуации, когда у полиции действительно есть необходимость задержать людей, которые сами ни в чем не виноваты. Но прочтение этой статьи должно заставить любого человека с функциональной грамотностью поднять брови.

"Требования обязательны для всех". "Исполняют на всей территории Эстонской Республики". Никаких пределов, никаких ограничений. Звучит почти так, что если полиция и прокуратура скажут, то можно задержать любого и удерживать его.

В эстонских судах Саар проиграл. Лишение его свободы не было незаконным, дана оценка.

В пользу Саара говорят два нюанса. Во-первых, мнение канцлера права (которое, правда, не сказало, что произошедшее было незаконным), которое намеками дало понять, что статья, на основании которой это случилось, действительно нуждается в уточнении.

И во-вторых, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял дело Саара к рассмотрению.

Учитывая то, что суд по правам человека редко принимает дела к рассмотрению, это, по меньшей мере, показывает, что в Страсбурге такие дела воспринимают серьезно. Пришедшее летом текущего года из Европейского суда по правам человека сообщение, что казус Саара идет в производство, ссылается и на предыдущие проходившие через ЕСПЧ казусы. Среди прочего также казус Гарри Каспаров vs Россия.

Все примеры, на которые указывает ЕСПЧ, такие, где государство проиграло. Безусловно, это не гарантия, что и Янно Саар выиграет в ЕСПЧ против Эстонской Республики, но есть надежда, что по меньшей мере поступит какое-то объяснение, каковы пределы лишения свободы.

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