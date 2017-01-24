"С недавнего времени обязанность вести трудовые книжки отпала. Забыли о них как работодатели, так и работники. Однако важность внесенных в книжки данных сложно недооценить. Трудовая книжка остается важным доказательством пенсионного стажа, заработанного до 1 января 1999 года.
После этой даты расчет пенсионного стажа стал зависеть от величины выплаченного социального налога, данные о выплате которого напрямую обрабатываются Налогово-таможенным департаментом. Следовательно, на работнике не лежит обязанности доказывать наличие трудового стажа, заработанного после 1 января 1999.
Инициатива департамента — всего лишь добрый совет, призыв заняться своими документами заранее и подготовить доказательную базу относительно своего трудового стажа за тот период, который автоматически департаментом не фиксировался. Никакой срочности в предоставлении трудовых книжек нет. Никаких штрафов или наказаний за непредставление данных в департамент, так же не предусмотрено.
Проверить свои данные можно на портале eesti.ee в разделе Мои материалы/Здравоохранение/Данные из регистра пенсионного страхования. Здесь можно узнать величину наработанного стажа. И как правило, данные до 1999 года отсутствуют.
Что делать, если трудовая книжка утеряна? В случае отсутствия трудовой книжки доказательством трудового стажа могут быть и иные документы: трудовой договор, приказы о принятии на работу и о прекращении договора, зарплатные листы и т.п. Для получения документов можно обратиться в государственный архив, который найдет и выдаст копии всех имеющихся архивных документов о вашей работе.
Если и это не помогло — поможет наличие двух свидетелей, которые могут лично подтвердить факт вашей работы у конкретного работодателя в определенный период времени. Как правило, такими свидетелями являются бывшие сослуживцы. Если же ни дин из способов не подошел — можно обратиться в административный суд. Важный момент — государственной пошлиной такие заявление не облагаются.
С июля 2017 года Эстония переходит на новую информационную систему, именуемую система социальной защиты. Эта система позволит свести воедино всю необходимую информацию из разных регистров и упростить процесс получения пособий и пенсий. Согласно новому порядку, департамент будет информировать будущего пенсионера о приближающемся дне достижения пенсионного возраста, высылая ему информацию в том числе о величине его стажа. Внесение данных трудовых книжек обеспечит полноту предоставляемых гражданину данных".