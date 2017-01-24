Новости о том, что Департамент социального страхования призвал работников предоставить данные трудовых книжек о рабочих местах до 1 января 1999 года, вызвала повышенное внимание наших читателей. Юрист Данил Липатов из бюро Progressor специально для Defli проанализировал, что именно стоит за предложением департамента.

"С недавнего времени обязанность вести трудовые книжки отпала. Забыли о них как работодатели, так и работники. Однако важность внесенных в книжки данных сложно недооценить. Трудовая книжка остается важным доказательством пенсионного стажа, заработанного до 1 января 1999 года.

После этой даты расчет пенсионного стажа стал зависеть от величины выплаченного социального налога, данные о выплате которого напрямую обрабатываются Налогово-таможенным департаментом. Следовательно, на работнике не лежит обязанности доказывать наличие трудового стажа, заработанного после 1 января 1999.

Инициатива департамента — всего лишь добрый совет, призыв заняться своими документами заранее и подготовить доказательную базу относительно своего трудового стажа за тот период, который автоматически департаментом не фиксировался. Никакой срочности в предоставлении трудовых книжек нет. Никаких штрафов или наказаний за непредставление данных в департамент, так же не предусмотрено.

Проверить свои данные можно на портале eesti.ee в разделе Мои материалы/Здравоохранение/Данные из регистра пенсионного страхования. Здесь можно узнать величину наработанного стажа. И как правило, данные до 1999 года отсутствуют.

Что делать, если трудовая книжка утеряна? В случае отсутствия трудовой книжки доказательством трудового стажа могут быть и иные документы: трудовой договор, приказы о принятии на работу и о прекращении договора, зарплатные листы и т.п. Для получения документов можно обратиться в государственный архив, который найдет и выдаст копии всех имеющихся архивных документов о вашей работе.

Если и это не помогло — поможет наличие двух свидетелей, которые могут лично подтвердить факт вашей работы у конкретного работодателя в определенный период времени. Как правило, такими свидетелями являются бывшие сослуживцы. Если же ни дин из способов не подошел — можно обратиться в административный суд. Важный момент — государственной пошлиной такие заявление не облагаются.

С июля 2017 года Эстония переходит на новую информационную систему, именуемую система социальной защиты. Эта система позволит свести воедино всю необходимую информацию из разных регистров и упростить процесс получения пособий и пенсий. Согласно новому порядку, департамент будет информировать будущего пенсионера о приближающемся дне достижения пенсионного возраста, высылая ему информацию в том числе о величине его стажа. Внесение данных трудовых книжек обеспечит полноту предоставляемых гражданину данных".