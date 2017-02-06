ЮРИСТ ОТВЕЧАЕТ: Три актуальных вопроса об аренде квартир, договорах и уходе от налогов

Брать и сдавать жилье в аренду — это риск как для его владельца, так и для потенциального жильца. Заключение договора найма — юридическая сделка, которую регулируют законы. В их тонкостях читателям Delfi помог разобраться юрист Данил Липатов из бюро Progressor.

Вопрос читателя Delfi: Если договор аренды заключен, а налоги хозяева не платят, действует ли этот договор?

Ответ юриста

Договорные отношения между сторонами регулируются положениями заключенного договора. Неисполнение арендодателем своих обязанностей перед третьими лицами, в частности, Налогово-таможенным департаментом, не влияет на права и обязанности сторон по заключенному договору.

Вопрос читателя: Если договор закончился, и его не продлевали (пунктов об автоматическом продлении тоже нет), а жилец продолжает проживать и платить деньги (опять же, без налогов), то договор действителен?

Ответ юриста

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Обязательственно-правовой закон предусматривает, что, если по истечении срока действия договора арендатор продолжает пользовался помещениями, и арендодатель в течение двух недель после окончания договора не известит его о желании прекратить отношения, то считается, что договор найма превращается в бессрочный.

В том случае, если срок действия заключенного договора составлял не менее двух лет, то известить сторону о нежелании продлить договор нужно не менее чем за два месяца до окончания договора. В противном случае договор автоматически превращается в бессрочный.

Вопрос читателя: Если жилец экстренно выселяется и оставляет залог, то может ли хозяин квартиры требовать с него что-то еще? Договор мой закончился в прошлом году, я живу в квартире до сих пор, плачу уже даже больше, чем в договоре. Съезжать буду на днях, оставляю владельцам залог и думаю: могут ли они мне что-то еще предъявить? И могут ли вообще вдруг пойти в суд с таким договором — просроченным?

Ответ юриста

Исходя из вышеизложенного, можно прийти в выводу, что между сторонами действует бессрочный договор найма. Закон предусматривает, что от бессрочного договора найма можно отказаться, известив другую сторону за три месяца. Следовательно, у арендатора есть обязанность платить арендодателю еще три месяца с момента извещения об отказе. Если речь шла о найме меблированной комнаты, то срок извещения составляет один месяц.

Таким образом, ответ на ключевой вопрос читателя, должен ли он платить еще что-то арендатору, помимо оставленного залога, зависит от того, покрывает ли залог все требования арендодателя по плате за аренду, и не был ли причинен ему иной ущерб, например, связанный с порчей имущества или ухудшением его состояния.

Разумеется, стороны могут договориться и об иных условиях прекращения договорных отношений.