Немалую долю от числа обращений за правовой помощью составляют дела, связанные с взысканием договорной задолженности. В качестве примера можно привести такие случаи: требование о возврате займа, взыскание договорной неустойки, требования по уменьшению стоимости работы при некачественном исполнении договора подряда. Однако не всегда можно взыскать долг даже при наличии договора или расписки, разъясняет юрист Данил Липатов из бюро Progressor.

”Независимо от правовой природы возникшего к должнику требования, при анализе его обоснованности нужно учитывать несколько факторов. А именно:

наличие правового основания для требования, которым выступает конкретное положение договора или закона,

установление правильного размера требования,

учет сроков давности применяемых к данному виду правоотношений.

Для многих наших клиентов оказывается неожиданностью, что их обоснованное требование к должнику ограничено временными рамками.

Закон об общей части гражданского кодекса ЭР определяет, что общий срок давности для требований, вытекающих из сделок, составляет 3 года с момента, как требование стало подлежать взысканию.

Для некоторых категорий договоров, например, договор подряда или купли-продажи недвижимости, где требование связано с недостатками строения, срок давности составляет 5 лет.

Срок давности, предусмотренный законом, может быть изменен условиями договора, в котором стороны могут договориться об уменьшении или увеличении сроков давности. Однако соглашение об отказе от применения сроков давности является ничтожным.

Независимо от того, чем именно был определен срок давности (законом или договором) по его истечению требование кредитора к должнику теряет свою силу. Например, если договором займа дата возврата денежной суммы определена как 1 января 2017 года, но должник добровольно не исполнил своего обязательства, то у кредитора есть возможность обратиться в суд с исковым требование о взыскании долга в течение трех лет с указанной даты (если иной срок не определен договором). То есть — до 1 января 2020 года.

Безусловно, обратиться в суд можно и по истечении указанного срока, однако в том случае, если должник потребует у суда учесть давность требования, исковое заявление будет оставлено без удовлетворения и все процессуальные расходы ответчика будут возложены на истца.

При расчете сроков давности необходимо также учитывать, что срок продлевается, если должник в той или иной форме признавал требование кредитора, например, в ходе досудебных переговоров или частичным погашением долга.

Важной особенностью учета сроков давности при вынесении судебного решения является тот факт, что суд применяет этот принцип не автоматически, а только по заявлению должника".