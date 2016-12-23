О правах и обязанностях родителей при совместной опеке над детьми рассказывает юрист Данил Липатов из бюро Progressor.

"С момента рождения ребенка оба родителя обладают равными правами и обязанностями, связанными с заботой о личности ребенка, его материальном благополучии и принятием решений относительно всех ключевых вопросов, касающихся жизни и развития ребенка.

Равенство прав и обязанностей подразумевает, что родители осуществляют опеку совместно - совместно принимая решения, например, относительно выбора воспитательного или учебного учреждения, выбора места жительства, выбора методов лечения и пр.

В том случае, если достигнуть совместного решения родителям не удается, есть возможность в судебном порядке передать принятие решения по какому-то спорному вопросу одному из родителей. При этом критерием передачи такого права являются, прежде всего, интересы ребенка, которые могут быть нарушены в том случае, если спор между родителями не будет разрешен.

Наиболее часто родители обращаются в суд для прекращения совместной опеки над ребенком в связи с тем, что они не проживают совместно и у них нет возможности или желания принимать совместные решения.

Прекращение совместной опеки над ребенком происходит на основании заявления одного из родителей, которое рассматривается судом в неисковом производстве.

При приеме такого заявления суд по собственной инициативе и на основании закона привлекает к производству социальных работников по месту жительства обоих родителей и назначает представителя для ребенка из числа членов адвокатуры ЭР. Каждый из указанных участников процесса обязан предоставить суду свое мнение относительно обоснованности прекращения совместной опеки, руководствуясь в своих оценках именно интересами ребенка.

Не в каждом случае речь идет о полном прекращении совместной опеки и передачи всех прав родителю, с которым ребенок проживает. Наиболее распространенная ситуация, когда суд передает родителю право принятия решений именно по спорным вопросам, по которым родители не могут самостоятельно договориться (например, передача родителю права принимать решение о месте проживания и нахождения ребенка).

Необходимо подчеркнуть, что реализация или ограничение права совместной опеки напрямую не связаны с обязанностью по содержанию ребенка. Родителя нельзя ограничить в совместной опеке только лишь на том основании, что он не платит алименты. Вопрос взыскания алиментов может быть рассмотрен в исковом производстве, но его нельзя объединить с производством о прекращении совместной опеки.

Также смежным, но не связанным напрямую с правом опеки является право родителя на общение с ребенком. Однако в отличие от вопроса, связанного с алиментами, вопрос установления порядка общения с ребенком может быть рассмотрен судом в одном процессе с прекращением совместной опеки".