ЮРИСТ ОТВЕЧАЕТ: Можно ли через суд востребовать с КТ компенсацию за нанесенный ущерб?

Вопросов, связанных с деятельностью квартирных товариществ, великое множество. И ответы на них дает не только закон, но и практика, основанная в том числе и на решениях Государственного суда Эстонии. Одно из таких решений было принято 22 марта 2017 года, когда суд рассмотрел кассационную жалобу на деятельность одного из квартирных товариществ Таллинна, рассказывает юрист Данил Липатов из бюро Progressor.

”Член квартирного товарищества обратился в суд с требованием к товариществу о компенсации нанесенного ремонтом ущерба. Ущерб был нанесен внутренней отделке квартиры в процессе реновации системы отопления.

И хотя кассационная жалоба в итоге не была удовлетворена, поскольку исковое требование было представлено с опозданием, суд в своем решении дал важные разъяснения относительно обязанностей и ответственности квартирного товарищества.

Ни для кого не секрет, что квартирное товарищество организуется для совместного хозяйственного обслуживания общих долей в доме и представления общих интересов членов квартирного товарищества.

Достижение этих целей и является первоочередными обязанностями товарищества. Нарушением же данной обязанности является не только прямые действия или решения, как принято считать, но и бездействие со стороны КТ. Под бездействием можно понимать и непроведение работ по исправлению недостатков или необходимого ремонта, непроведение внеочередного общего собрания для сбора необходимых денежных средств и т.д. Иными словами, для выполнения своих обязанностей товарищество должно быть не просто в курсе проблемы, но и предпринимать реальных шаги по ее решению. Суд подтвердил, что подобное, бездействие, являющее нарушением обязанностей товарищества, в дальнейшем может служить основанием для предъявления требований со стороны членов данного КТ.

Суд счел, что ремонтные работы, в том числе по исправлению строительных недостатков, следует организовывать комплексно. То есть, товарищество должно своевременно решить, кто будет осуществлять работы по восстановлению поврежденной в ходе ремонта внутренней отделки квартиры (сами жильцы или строительная фирма) и предусмотреть порядок решения возникающих в ходе осуществления ремонта споров и вопросов. Повторюсь, сделать это должно именно товарищество, поскольку стороной договора со строителями является именно оно, а не его члены. У членов товарищества нет права предъявлять претензии напрямую строительной компании.

Требование о возмещении ущерба, нанесенного товариществом его члену в результате бездействия, может быть предъявлено при условии соблюдения требований частей 2 и 3 статьи 115 Закона об обязательственном праве. Упомянутые положения обязывают до предъявления требования дать виновнику разумное время для исправления положения или осуществления необходимых действия.

Конечно, решение суда не дает ответы на все вопросы, но позволяет вывести основные принципы, которые товарищества могут учитывать в организации своей работы.

Если вы как член правления КТ хотите узнать больше об организации работы квартирных товариществ, то приходите на семинары-практикумы, организуемые в рамках партнерского проекта юридическим бюро Progressor и управами Маарду и Ласнамяэ".

Тематика семинара:

Насущные проблемы квартирных товариществ и правовые способы их решения.

Время проведения семинаров:

25 апреля 2017 в 18.00 в Маардуском центре досуга по адресу Кемикуте, 12б.

18 мая 2017 в 16.00 в здании управы части города Ласнамяэ, Палласти, 54