Юридическая фирма ”Ильяшев и Партнеры” намерена добиться исключения Эстонии из украинского списка офшорных зон

Киевский офис международной юридической фирмы ”Ильяшев и Партнеры” будет добиваться отмены положений Постановления Кабинета министров Украины №1045 от 27 декабря 2017 г., согласно которому Эстония включается в перечень юрисдикций, которые используются для недобросовестного налогового планирования. Операции с такими юрисдикциями сопряжены с рядом неблагоприятных налоговых последствий.

Как сообщили в пресс-службе ”Ильяшев и Партнеры”, в связи с включением Эстонии в вышеупомянутый перечень операции с эстонскими контрагентами теперь признаются контролируемыми независимо от факта связанности лиц, что обязывает украинских налогоплательщиков применять правила трансфертного ценообразования и подавать отдельную отчетность по таким операциям. Также вышеуказанное решение по сути налагает ряд ограничений по отнесению на расходы выплат в пользу эстонских компаний: к примеру, украинское предприятие за редкими исключениями теперь сможет отнести на расходы только 70% платежей за товары, работы и услуги, поставленные эстонскими бизнес-партнерами.

”Внесение Эстонии в список антиофшорного контроля в Украине является необоснованным, — заявил Михаил Ильяшев, управляющий партнер ”Ильяшев и Партнеры”. — Мы надеемся, что компетентные органы в Украине пересмотрят свое решение, дополнительно изучив данный вопрос. При этом, по нашему мнению, есть все необходимые основания для отмены данного решения Правительства Украины в судебном порядке, если соответствующий вопрос будет инициирован в судах заинтересованными компаниями из Эстонии или Украины”.

Международная юридическая фирма ”Ильяшев и Партнеры” основана в 1997 г. и входит в число самых известных и наиболее авторитетных юридических фирм Украины. В офисах фирмы в Киеве, Харькове, Днепре, Симферополе, Москве и Таллинне работает 50 высококвалифицированных юристов. Международные справочники Chambers Global и The Legal 500 — EMEA на протяжении многих лет рекомендуют ”Ильяшев и Партнеры” как одну из лучших юридических фирм в Украине в сфере разрешения споров.