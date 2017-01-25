Юри Ратас: я не поддерживаю нулевой вариант гражданства ни в одном ключе

Премьер-министр Юри Ратас сказал в среду в Рийгикогу, что он не поддерживает нулевой вариант гражданства, но ”за” то, чтобы дать гражданство серопаспортникам — без экзамена по языку и Конституции.

”Конечно же я не поддерживаю нулевой вариант гражданства ни в одном ключе”, — сказал Ратас, отвечая на вопрос Мартина Хельме.

Ратас выразил недоумение по поводу того, что говорят о каком-то нулевом варианте или почему говорят, что гражданство можно было бы дать людям, переехавшим в Эстонию после 1991 года.

”Прежде всего, во-первых, мы говорим только о тех людях, которые жили здесь до восстановления независимости Эстонии 20 августа 1991 года. Во-вторых, человеку должно быть минимум 15 лет, он должен иметь долгосрочный вид на жительство, легальный постоянный доход, должен быть лоялен Эстонскому государству, принести присягу, ходатайствуя о гражданстве: ”Обещают быть верным конституционному порядку Эстонии” (”Tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale”). Эти пункты железно должны быть выполнены, если мы вообще будем развивать эту тему”, — сказал Ратас.

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”И теперь вопрос, когда мы поднимаем такие болезненные темы в обществе: за два ли года до выборов, непосредственно ли перед выборами, или после выборов. Я считаю, что поднимать вопрос за два года до выборов — честно в отношении любой группы общества, чтобы это обсудить. И постановка этой темы связана только с одним: чтобы в Эстонии было меньше раскола, чтобы эстонское общество было более сплоченным”, — добавил Ратас.

По его словам, серый паспорт был временным решением, которое не может работать 25 лет. ”Очень многие международные организации нам говорили, что это временное решение не продержится следующие 25 лет, это нужно решать. С позиции безопасности Эстонского государства, с позиции сплоченности эстонского общества, я считаю, что будет верным, если люди в Эстонии будут иметь гражданство”, — сказал премьер.