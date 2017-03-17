Юри Ратас: высокое доверие со стороны населения предполагает большую ответственность

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что поддержка населения как в Таллинне, так и по всей стране прямо пропорционально оказанному партии доверию и уже выполненным обещаниям. Но это вовсе не означает, что теперь мы собираемся почивать на лаврах, значится в пресс-релизе.

Согласно результатам исследования, проведенного фирмой Kantar Emori по заказу Postimees, популярность партии в Таллинне выросла до 48%, в целом по стране за центристов готовы проголосовать 29 процентов респондентов. Цифры показывают, что по сравнению с данными за февраль, партия сумела не только укрепить свои позиции и улучшить их. ”Для нас это большая ответственность, получить столь высокую оценку нашей работе со стороны населения. Я искренне благодарю всех, кто поддерживает программные цели Центристской партии и выступает за их реализацию.” — сказал Ратас. Лидер центристов заверил, что партия готова управлять самоуправлениями по всей Эстонии.

Ратас добавил также, что Центристская партия пойдет на выборы в органы местного самоуправления сильным составом. В столице в избирательные списки вошли политики, которые уже сумели доказать свою компетентность, управляя городом. ”Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, вице-мэр Михаил Кылварт, а также другие члены Таллиннской мэрии и старейшины столичных районов ни разу не подвели населения города за все эти годы. Наоборот, своей работой и делами они доказали, что столица действительно растет и развивается” — отметил Ратас.

Председатель партии сказал, что партия пойдет на выборы единой и сильной командой и это касается не только Таллинна, но и других уголков Эстонии. ”Для нас важны всем самоуправления Эстонии — как крупные города, так и небольшие волости. В основе программных целей Центристской партии лежит улучшение качества жизни населения и во имя этого мы работаем не покладая рук ежедневно, как на уровне правительства, так и в регионах” — отметил Ратас.