Юри Ратас встретится в Ватикане с Папой Римским Франциском

Премьер-министр Юри Ратас находится с визитом в Ватикане, где сегодня, 9 февраля, встретится с Папой Римским Франциском и Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Затем эстонский премьер-министр отправится в Рим, где его ждет встреча с главой итальянского правительства Паоло Джентилони, с которым они вместе обсудят приоритеты следующего долгосрочного бюджета Европейского союза и вопросы миграции.

В ходе встречи с Папой Римским Юри Ратас обсудит вопросы подготовки официального визита главы Ватикана в Эстонию осенью этого года. ”В последний раз Папа Римский посещал нашу страну 25 лет назад. Для нас большая честь, что следующий визит состоится в год празднования столетия Эстонской Республики. Правительство и народ Эстонии с нетерпением ждут в гости главу католической церкви”, — подтвердил Ратас.

Помимо прочего на встрече с Папой Франциском и кардиналом Паролином речь пойдет о ситуации с беженцами в мире, сохранении языка и культуры коренных народов, а также о пострадавших в результате конфликтов.

Премьер-министр вернется в Эстонию в субботу вечером.