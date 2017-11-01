01.11.2017, 08:40

Юри Ратас встретится в Хельсинки с главами правительств стран Северной Европы и Балтии

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас обсудит сегодня в Хельсинки с коллегами из стран Северной Европы и Балтии ключевые для региона темы и виды на будущее.


Премьер-министр Ратас представит на встрече обзор текущих достижений председательства Эстонии в Совете Европейского союза, в том числе в сфере развития цифровых технологий, а также тем, по которым до конца текущего года требуется приложить максимум усилий для достижения взаимных договорённостей, значится в пресс-релизе.

Премьер-министры обсудят среди прочего региональное сотрудничество, ситуацию в области безопасности, энергетические рынки, гибридные угрозы и вопросы кибербезопасности. Также речь пойдет о трансатлантическом сотрудничестве и совместной работе в рамках ООН.
Премьер-министры Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии, то есть Северо-Балтийской восьмёрки (NB8) ежегодно встречаются осенью во время сессии Северного Совета или саммита северных стран.

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Перед встречей с коллегами из стран Северной Европы и Балтии премьер-министр Юри Ратас посетит эстонскую школу в Хельсинки и Эстонский Дом, где действуют Общество Тугласа, Эстонский институт, представительство Фонда содействия развитию предпринимательства и Союз эстонских обществ Финляндии.

Премьер-министр вернется в Эстонию сегодня вечером.

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