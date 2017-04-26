Премьер-министр Юри Ратас встретился с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом Кеседо. Главными темами встречи были двусторонние отношения между Эстонией и Испанией, будущее Европейского союза, в т.ч. председательство Эстонии в Совете ЕС и сотрудничество в НАТО.

Премьер-министр Ратас отметил, что между Эстонией и Испанией сложились прекрасные отношения, особенно в сфере культуры, а также в экономике. По словам премьер-министра, Эстония и Испания имеют близкие позиции, и сотрудничество между двумя странами развивается последовательно также в контексте Европейского союза и НАТО.

Говоря о будущем Европы, премьер-министр подчеркнул необходимость единства и решительности Европейского союза, в т. ч. во время и после выхода Великобритании из ЕС, чтобы не допустить возникновения новых разделительных линий в Европе.

Премьер-министр Ратас познакомил министра иностранных дел Дастиса с приоритетами председательства Эстонии в Совете ЕС. ”Мы сосредоточимся на развитии инновационной, безопасной, цифровой и вовлекающей Европы”, — сказал премьер-министр.

На встрече были также затронуты темы европейской безопасности, сотрудничества ЕС и НАТО, структурированного сотрудничестве ЕС в области обороны. Премьер-министр Ратас заверил, что рад тому, что на следующей неделе военно-воздушные силы Испании примут в Эмари от военно-воздушных сил Германии миссию НАТО по охране воздушного пространства. Ратас добавил, что это является ярким свидетельством солидарности союзников. ”Как Испания вносит свой вклад в безопасность Эстонии, НАТО и ЕС, так и Эстония вносит свой вклад в борьбу с угрожающими Европе опасностями внутри и вне НАТО и ЕС, в т. ч., например, в Ливане и Мали”, — сказал премьер-министр и добавил, что в сотрудничестве с Испанией Эстония готовит дополнительный вклад в операцию EUNAVFOR Med/Sophia.