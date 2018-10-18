18.10.2018, 11:35

Юри Ратас вручил Биллу Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента Эстонии

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rus.delfi.ee
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Юри Ратас вручил Биллу Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента Эстонии
Foto: riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня утром с основателем компании Microsoft и филантропом Биллом Гейтсом, как поддержать развитие Африки путем инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. Кроме того, Ратас вручил Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента.

В ходе встречи обсуждались три проекта фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) для стран Африки, которые касаются клинических исследований ванцин, улучшения доступности лабораторных услуг и улучшения системы здравоохранения, а также развития сельского хозяйства и поддержки борьбы с изменениями климата путем инноваций.

По словам Ратаса, все три проекта, вне всякого сомнения, являются очень большой помощью в деле развития Африки и повышения уровня жизни ее населения, и заслуживают детального рассмотрения.

”Опыт Эстонии показывает, что сегодня залогом стабильного развития являются цифровые навыки и цифровое развитие, — отметил Ратас и добавил, что в прошлом году Эстония и Африканский союз подписали договор о намерениях в области развития электронного государственного управления. ”Эстонские цифровые предприятия и эксперты, конечно, готовы всесторонне сотрудничать с фондом Гейтса”, — подчеркнул премьер-министр.

Эстония вложила в развитие Африки через Фонд ЕС для стран Африки и другие проекты помощи в деле развития и гуманитарной помощи почти 4,7 миллиона евро.

Ратас и Гейтс более подробно обсудили также предложения ЕС по финансированию помощи в деле развития и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) из бюджета Европейского союза на 2021-2027 год. Ратас подтвердил, что Эстония поддерживает увеличение финансирования НИОКР из европейской программы ”Горизонт”.

Riigikantslei
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Юри Ратас вручил Биллу Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента Эстонии

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Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня утром с основателем компании Microsoft и филантропом Биллом Гейтсом, как поддержать развитие Африки путем инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. Кроме того, Ратас вручил Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента.
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