Юри Ратас вручил Биллу Гейтсу цифровое удостоверение личности э-резидента Эстонии

В ходе встречи обсуждались три проекта фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) для стран Африки, которые касаются клинических исследований ванцин, улучшения доступности лабораторных услуг и улучшения системы здравоохранения, а также развития сельского хозяйства и поддержки борьбы с изменениями климата путем инноваций.

По словам Ратаса, все три проекта, вне всякого сомнения, являются очень большой помощью в деле развития Африки и повышения уровня жизни ее населения, и заслуживают детального рассмотрения.

”Опыт Эстонии показывает, что сегодня залогом стабильного развития являются цифровые навыки и цифровое развитие, — отметил Ратас и добавил, что в прошлом году Эстония и Африканский союз подписали договор о намерениях в области развития электронного государственного управления. ”Эстонские цифровые предприятия и эксперты, конечно, готовы всесторонне сотрудничать с фондом Гейтса”, — подчеркнул премьер-министр.

Эстония вложила в развитие Африки через Фонд ЕС для стран Африки и другие проекты помощи в деле развития и гуманитарной помощи почти 4,7 миллиона евро.