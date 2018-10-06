06.10.2018, 09:25

Юри Ратас в Мали: поддержим попавших в беду, чтобы им не пришлось бежать из дома

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rus.delfi.ee
EST
Юри Ратас в Мали: поддержим попавших в беду, чтобы им не пришлось бежать из дома
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Для Эстонии важно поддержать жителей Мали, чтобы в своей стране им была гарантирована безопасная среда проживания и надежда на лучшую жизнь, заверил премьер-министр Юри Ратас президента Мали Ибрагима Кейту.

По словам Юри Ратаса, помощь странам Африки в укреплении государственного строя, обеспечения прав человека, оживлении экономики и создании рабочих мест является единственной длительной предпосылкой к тому, чтобы люди не уезжали из родных краев, не попадали бы в руки торговцев людьми и не боялись возвращения на родину. ”Эстония предлагает Мали, всем государствам Африканского союза свой опыт построения электронного государства, который поможет как оживлению экономики, так и созданию рабочих мест для молодежи”, — сказал премьер-министр.

В конце прошлого года Юри Ратас подписал с Африканским союзом соглашение доброй воли о развитии э-государства. Представители Мали несколько раз посещали Эстонию, чтобы познакомиться с возможностями электронного государства.

Развитию Мали препятствуют крайняя бедность, голод, конфликты, экстремизм, а также незаконная миграция и связанная с этим организованная преступность. По данным Европейской службы внешних связей, в Мали в качестве внутренних мигрантов проживает 61 400 жителей, в соседних государствах живет 138000 беженцев из Мали.

В этом году Эстония оказала Мали поддержку, выделив 50000 евро через Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Вклад Эстонии в развитие Африки составил порядка 4,7 миллиона евро, эти средства были внесены через фонд Европейского союза для стран Африки и прочие проекты гуманитарной помощи.

Премьер-министр Юри Ратас и командующий Силами обороны Рихо Террас встретились вчера в Бамако с премьер-министром Сулейману Бойбе Маигой, руководителями миротворческой миссии ООН MINUSMA, генерал-лейтенантом Деннисом Юлленспорре и специальным представителем главного секретаря ООН Махаматом Салехом Аннадифи, а также командующим инструкторской миссии Европейского союза (EUTM) бригадным генералом Энрике Милланом Мартинезом.

В миссии ООН MINUSMA сейчас принимают участие три эстонских штабных офицера, и в EUTM в Мали четыре инструктора и штабных офицера. Помимо этого, с сентября в Мали в гражданской миссии Европейского союза EUCAP Sahel работает эксперт по правам человека и гендерному равноправию из Эстонии. Премьер-министр подтвердил, что для Эстонии очень важно участие в обеих миссиях и в дальнейшем оно будет продолжено.

Сегодня Юри Ратас и Рихо Террас направятся в город Гао в Северном Мали, где познакомятся с работой эстонских военнослужащих, участвующих во французской военной операции ”Бархан”.

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