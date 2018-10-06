Юри Ратас в Мали: поддержим попавших в беду, чтобы им не пришлось бежать из дома

По словам Юри Ратаса, помощь странам Африки в укреплении государственного строя, обеспечения прав человека, оживлении экономики и создании рабочих мест является единственной длительной предпосылкой к тому, чтобы люди не уезжали из родных краев, не попадали бы в руки торговцев людьми и не боялись возвращения на родину. ”Эстония предлагает Мали, всем государствам Африканского союза свой опыт построения электронного государства, который поможет как оживлению экономики, так и созданию рабочих мест для молодежи”, — сказал премьер-министр.

В конце прошлого года Юри Ратас подписал с Африканским союзом соглашение доброй воли о развитии э-государства. Представители Мали несколько раз посещали Эстонию, чтобы познакомиться с возможностями электронного государства.

Развитию Мали препятствуют крайняя бедность, голод, конфликты, экстремизм, а также незаконная миграция и связанная с этим организованная преступность. По данным Европейской службы внешних связей, в Мали в качестве внутренних мигрантов проживает 61 400 жителей, в соседних государствах живет 138000 беженцев из Мали.

В этом году Эстония оказала Мали поддержку, выделив 50000 евро через Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Вклад Эстонии в развитие Африки составил порядка 4,7 миллиона евро, эти средства были внесены через фонд Европейского союза для стран Африки и прочие проекты гуманитарной помощи.