03.10.2018, 20:05

Юри Ратас в Европейском парламенте: ЕС является лучшим защитником нашей свободы и наших идеалов

 (33)
rus.delfi.ee
EST
Юри Ратас в Европейском парламенте: ЕС является лучшим защитником нашей свободы и наших идеалов
Jürgen Randma (Riigikantselei)

В дискуссии с депутатами Европейского парламента о будущем Европы премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что в современном мире Европейский союз является лучшим защитником наших общих идеалов и нашей свободы.

Выступая перед депутатами Европарламента, премьер-министр Юри Ратас отметил важность единства Евросоюза и необходимость решения как проблем граждан, так и стоящих перед Евросоюзом глобальных проблем, с которыми государствам-членам сложно справиться в одиночку. К ним относятся, например, безопасность, изменения климата и миграция. ”Мы каждый день работаем во имя будущего Европы, занимаясь важными для граждан практическими вопросами, сближая их с Европой. Следующий многолетний бюджет Евросоюза должен непременно учитывать стоящие перед нами глобальные проблемы”, — сказал премьер-министр.

Говоря о борьбе с незаконной миграцией, Ратас подчеркнул важность солидарности между государствами союза, необходимость активизации сотрудничества со странами, не входящими в Европейский союз, а также важность партнерства с Африкой.

Затронув тему влияния Евросоюза на мировую экономику, премьер-министр отметил необходимость развития единого рынка в сфере оказания услуг и цифровой экономики. ”Европейский внутренний рынок — лучший пример того, как мы сообща образуем более крупную и мощную силу, и нам следует максимально использовать свой трансграничный потенциал”, — отметил премьер-министр. ”Мы должны в большей мере использовать возможности, которые предоставляют нам свободное перемещение данных, торговля данными и искусственный интеллект”, — добавил Юри Ратас.

В своей речи премьер-министр остановился на теме внутренней и внешней безопасности Европы, а также посчитал важным сосредоточиться на долгоиграющей теме предотвращения преступной деятельности на внешних границах Евросоюза. ”Тщательная проверка личности и товаров при въезде в Евросоюз поможет нам обеспечить безопасность граждан. Это потребует больших инвестиций и введения единых требований на внешних границах”, — сказал Ратас.

Премьер-министр добавил, что Европа не может в одиночку справляться с глобальными угрозами безопасности, для этого должно вестись сотрудничество с партнерами, в том числе с США. ”Необходимо также укрепить сотрудничество стран ЕС в сфере обороны, нам всем следует вносить в него больший вклад”, — добавил Ратас, подчеркнув также важность продолжения тесного сотрудничества с НАТО.

Премьер-министр отметил необходимость укреплять чувство принадлежности граждан к Европейскому союзу и бороться с популизмом. ”Выборы в Европарламент, которые пройдут в следующем году, являются отличной возможностью лучше объяснить гражданам политические решения”, — добавил Ратас.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: Пять марок яиц изъяли из продажи, а главарям банды с Раадику светят серьезные сроки

03.10.2018
Прокурор намерена добиваться того, чтобы главари ласнамяэской подростковой банды с Раадику провели в тюрьме долгие годы.

Ветеринарно-продовольственный департамент сегодня сообщил, что произведенные на двух фермах OÜ Sanlind яйца могут быть заражены сальмонеллой.

Эти и другие новости в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее





В Нарве с пятого этажа выкинули кошку. Подозревается 32-летняя женщина

03.10.2018
Нарвский отдел полиции сообщает на своей странице в Facebook о случае жестокого обращения с животным, который благополучно закончился — кошка жива, идет на поправку, а подозреваемая в преступлении установлена.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €

”Ээсти 200”: Раздача 25,7 млн из госбюджета имеет все признаки политической коррупции

03.10.2018
1 октября стало известно, что правительство Эстонии выделило из госбюджета 25,7 млн евро на нужды местных самоуправлений. На сегодняшнем заседании теневого правительства ”Ээсти 200” сочили, что такое решение правительства республики имеет признаки политической коррупции.
Подробнее


ФОТО: "Левадия" потеряла шансы на чемпионство, Круглов не забил пенальти

03.10.2018
В центральном матче 31-го тура чемпионата Эстонии по футболу лидер первенства "Калью" сыграл на "А Ле Кок Арене" вничью с "Левадией" - 0:0. Ныммесцы сделали большой шаг к чемпионскому титулу, тогда как бело-зеленые выбыли из гонки за золотые медали.
Подробнее