Юри Ратас в Европейском парламенте: ЕС является лучшим защитником нашей свободы и наших идеалов

Выступая перед депутатами Европарламента, премьер-министр Юри Ратас отметил важность единства Евросоюза и необходимость решения как проблем граждан, так и стоящих перед Евросоюзом глобальных проблем, с которыми государствам-членам сложно справиться в одиночку. К ним относятся, например, безопасность, изменения климата и миграция. ”Мы каждый день работаем во имя будущего Европы, занимаясь важными для граждан практическими вопросами, сближая их с Европой. Следующий многолетний бюджет Евросоюза должен непременно учитывать стоящие перед нами глобальные проблемы”, — сказал премьер-министр.

Говоря о борьбе с незаконной миграцией, Ратас подчеркнул важность солидарности между государствами союза, необходимость активизации сотрудничества со странами, не входящими в Европейский союз, а также важность партнерства с Африкой.

Затронув тему влияния Евросоюза на мировую экономику, премьер-министр отметил необходимость развития единого рынка в сфере оказания услуг и цифровой экономики. ”Европейский внутренний рынок — лучший пример того, как мы сообща образуем более крупную и мощную силу, и нам следует максимально использовать свой трансграничный потенциал”, — отметил премьер-министр. ”Мы должны в большей мере использовать возможности, которые предоставляют нам свободное перемещение данных, торговля данными и искусственный интеллект”, — добавил Юри Ратас.