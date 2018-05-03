Юри Ратас: В будущем Эстония должна стать самоокупающейся.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение Европейской комиссии относительно проекта следующего долгосрочного бюджета Европейского союза. Ниже мы приводим его комментарий в полном виде.
Эстония поддерживает сильный и стабильный Европейский союз, бюджетная перспектива которого на 2021-2027 год должна помогать достижению этих целей и быть нацеленной в будущее, пишет Юри Ратас.
Самым важным на начатых сегодня переговорах по общему бюджет Европейского союза является то, для достижения каких целей мы собираемся тратить деньги европейских налогоплательщиков. Как инвестиции будут влиять на экономику, как добиться того, чтобы в будущем они максимально окупились, повысив благосостояние людей и укрепив безопасность государств.
Для Эстонии важно, чтобы европейские деньги были направлены в те сферы, где они приведут к заметному прорыву в развитии и будут способствовать нашему лучшему соединению с Европой. Так наше будущее постепенно все меньше будет зависеть от европейских средств и мы сможем лучше справляться своими силами. В будущем Эстония должна стать самоокупающейся.