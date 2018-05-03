Юри Ратас: В будущем Эстония должна стать самоокупающейся.

Поэтому начинающиеся в Эстонии дебаты на тему бюджета Европейского союза ставят перед собой три основные цели:

Финансирование проекта Rail Baltica и интеграция электросистем с Европой.

Выравнивание уровня прямых дотаций в сельское хозяйство, т. е. более справедливые условия для наших сельхозпроизводителей.

Избежать резкого снижения дотаций из фондов политики выравнивания.

Я рад, что пути сообщения и другие виды соединений занимают четкое место в сделанном Европейской комиссией предложении. Проект Rail Baltica в будущем будет способствовать более эффективному движению товаров из северной части Скандинавии в страны Средиземноморья и к Северному морю. Кроме того, Rail Baltic соединит Страны Балтии с портами Роттердама и Северной Германии.

Наряду с инфраструктурными проектами, объединяющими регионы Европы, не меньшую важность для Эстонии представляют новые, цифровые соединения и услуги, такие как сверхскоростное интернет-соединение 5G, суперкомпьютеры, цифровая идентичность, система электронных счетов и т. п. В предложении Европейской комиссии предусмотрена заметная сумма инвестиций в научно-исследовательскую деятельность и инновации.

Поддержка сельского хозяйства Эстонии из бюджета Европейского союза возросла за последние годы более чем в 2,5 раза. Если в 2004 году на сельское хозяйство Эстонии было выделено 83 млн евро, то в 2016 году — уже 220 млн евро. Однако прямые субсидии в странах Балтии по-прежнему остаются одними из самых низких в Евросоюзе. К примеру, если в 2020 году, согласно прогнозу, средний по Евросоюзу уровень прямых субсидий на один гектар составит 242 евро, то в Эстонии этот показатель составляет 177 евро.

Эстония является хорошим примером того, как членство в Евросоюзе значительным образом влияет на развитие государства. С момента вступления в Евросоюз Эстония была одним из крупнейших бенефициаров единого бюджета ЕС. Мы являемся одним из наиболее быстро развивающихся регионов Европейского союза. Валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос с 54 процентов от среднего показателя по Евросоюзу в 2004 году до 75 процентов в 2017 году.