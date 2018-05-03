03.05.2018, 09:14

Юри Ратас: В будущем Эстония должна стать самоокупающейся.

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rus.delfi.ee
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Keskerakond lahkub Toompeal asuvast büroost
Keskerakond lahkub Toompeal asuvast büroostFoto: Taavi Sepp

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение Европейской комиссии относительно проекта следующего долгосрочного бюджета Европейского союза. Ниже мы приводим его комментарий в полном виде.

Эстония поддерживает сильный и стабильный Европейский союз, бюджетная перспектива которого на 2021-2027 год должна помогать достижению этих целей и быть нацеленной в будущее, пишет Юри Ратас.

Самым важным на начатых сегодня переговорах по общему бюджет Европейского союза является то, для достижения каких целей мы собираемся тратить деньги европейских налогоплательщиков. Как инвестиции будут влиять на экономику, как добиться того, чтобы в будущем они максимально окупились, повысив благосостояние людей и укрепив безопасность государств.

Для Эстонии важно, чтобы европейские деньги были направлены в те сферы, где они приведут к заметному прорыву в развитии и будут способствовать нашему лучшему соединению с Европой. Так наше будущее постепенно все меньше будет зависеть от европейских средств и мы сможем лучше справляться своими силами. В будущем Эстония должна стать самоокупающейся.

Поэтому начинающиеся в Эстонии дебаты на тему бюджета Европейского союза ставят перед собой три основные цели:

Финансирование проекта Rail Baltica и интеграция электросистем с Европой.

Выравнивание уровня прямых дотаций в сельское хозяйство, т. е. более справедливые условия для наших сельхозпроизводителей.

Избежать резкого снижения дотаций из фондов политики выравнивания.

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Я рад, что пути сообщения и другие виды соединений занимают четкое место в сделанном Европейской комиссией предложении. Проект Rail Baltica в будущем будет способствовать более эффективному движению товаров из северной части Скандинавии в страны Средиземноморья и к Северному морю. Кроме того, Rail Baltic соединит Страны Балтии с портами Роттердама и Северной Германии.

Наряду с инфраструктурными проектами, объединяющими регионы Европы, не меньшую важность для Эстонии представляют новые, цифровые соединения и услуги, такие как сверхскоростное интернет-соединение 5G, суперкомпьютеры, цифровая идентичность, система электронных счетов и т. п. В предложении Европейской комиссии предусмотрена заметная сумма инвестиций в научно-исследовательскую деятельность и инновации.

Поддержка сельского хозяйства Эстонии из бюджета Европейского союза возросла за последние годы более чем в 2,5 раза. Если в 2004 году на сельское хозяйство Эстонии было выделено 83 млн евро, то в 2016 году — уже 220 млн евро. Однако прямые субсидии в странах Балтии по-прежнему остаются одними из самых низких в Евросоюзе. К примеру, если в 2020 году, согласно прогнозу, средний по Евросоюзу уровень прямых субсидий на один гектар составит 242 евро, то в Эстонии этот показатель составляет 177 евро.

Эстония является хорошим примером того, как членство в Евросоюзе значительным образом влияет на развитие государства. С момента вступления в Евросоюз Эстония была одним из крупнейших бенефициаров единого бюджета ЕС. Мы являемся одним из наиболее быстро развивающихся регионов Европейского союза. Валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос с 54 процентов от среднего показателя по Евросоюзу в 2004 году до 75 процентов в 2017 году.

Быстрое развитие означает, что объемы выделяемых Эстонии средств не будут оставаться на прежнем уровне. Однако, и в следующем бюджетном периоде Эстония по-прежнему будет получать в разы больше, чем вложила в единый бюджет Евросоюза. Вместе с тем, не стоит предполагать, что налогоплательщики других стран Европейского союза и дальше обязаны выделять нам средства. Благодаря нашему быстрому развитию мы понимаем, что из общего бюджета большую поддержку должны получать более бедные регионы, что в финансировании нуждается решение проблем миграции, охрана границ и сотрудничество в области обороны.

Эстония заинтересована, чтобы после выхода Великобритании из ЕС бюджет Евросоюза не уменьшился больше, чем на долю, связанную со взносом Великобритании. Ведь чем больше бюджет Европейского Союза, тем больше возможностей получить финансирование для реализации наших целей. Так что и мы готовы увеличить свой вклад в общую казну Европейского союза.

Сегодня Европейская комиссия представила свое видение объемов и приоритетов следующего долгосрочного бюджета Европейского союза на 2021-2027 год. На что конкретно и на каких условиях будут использоваться деньги из общей казны Евросоюза, выяснится по итогам сложных переговоров как с государствами-членами, так и с Европарламентом. За это время сегодняшнее предложение Европейской комиссии непременно будет скорректировано.

Таким образом, вероятно, в будущем году выяснится, какая сумма будет выделена Эстонии в следующем бюджетном периоде и из каких фондов эстонские предприниматели, ученые, некоммерческие организации и государственные учреждения смогут получать финансирование своих проектов”.

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