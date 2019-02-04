Юри Ратас участвует во встрече балтийских премьер-министров в Риге

Премьер-министр Ратас примет сегодня участие в неофициальной встрече премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы, которая состоится в Риге. В Балтийском совете министров в этом году председательствует Рига, встречей руководит новый премьер-министр Кришьянис Кариньш.
”Я желаю Кришьянису Кариньшу успехов как в новой должности, так и в руководстве работой Балтийского совета министров. Тесное сотрудничество поможет нам добиться наших целей как в Европейском союзе, так и на международной арене”, — заявил премьер-министр Ратас. ”Приоритеты Латвии в Балтийском совете министров — укрепление безопасности, развитие региональных путей и средств сообщения и защита общих интересов в Европейском союзе — одинаково важны для всех нас”, — отметил Ратас.
Встреча начнется с обсуждения актуальных для Европейского союза тем, таких, как выход Великобритании, будущее внутреннего рынка, в том числе единого цифрового рынка, и долгосрочный бюджет Европейского союза.
Кроме того, речь пойдет о трансатлантических отношениях, вопросах, связанных с Россией, и о ситуации на Украине. В программе встречи также развитие крупных региональных инфраструктурных проектов: Rail Baltic, единого газового рынка и синхронизации электросетей с материковой Европой. Премьер-министры также встретятся с директором Центра стратегической коммуникации НАТО Янисом Сартсом.
Сегодня в 11.50 начнется совместная пресс-конференция трех премьер-министров.
Балтийский совет министров был создан в 1994 году для обеспечения преемственности межправительственного сотрудничества трех стран. Совет принимает решения на основании консенсуса, решения являются обязательными к исполнению тремя государствами.
В Эстонию премьер-министр Ратас вернется сегодня вечером.