Юри Ратас участвует во встрече балтийских премьер-министров в Риге

”Я желаю Кришьянису Кариньшу успехов как в новой должности, так и в руководстве работой Балтийского совета министров. Тесное сотрудничество поможет нам добиться наших целей как в Европейском союзе, так и на международной арене”, — заявил премьер-министр Ратас. ”Приоритеты Латвии в Балтийском совете министров — укрепление безопасности, развитие региональных путей и средств сообщения и защита общих интересов в Европейском союзе — одинаково важны для всех нас”, — отметил Ратас.

Встреча начнется с обсуждения актуальных для Европейского союза тем, таких, как выход Великобритании, будущее внутреннего рынка, в том числе единого цифрового рынка, и долгосрочный бюджет Европейского союза.