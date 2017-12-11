Юри Ратас: столетие Георга Отса имеет большое символическое значение для всей Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился сегодня с представителями ”Эстонского концерта”, чтобы обсудить планы празднования столетнего юбилея знаменитого певца Георга Отса в России, Финляндии и ряде других соседних стран.

”Идея знакомить с Эстонией через историю Георга Отса очень хороша и достойна всяческой поддержки”, — сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, столетний юбилей Георга Отса, празднование которого частично пересекается с празднованием столетия Эстонской Республики, имеет большое символическое значение.

SA Eesti Kontsert совместно с московским театром ”Геликон-опера” планирует масштабный проект в честь столетия со дня рождения самого знаменитого эстонского оперного певца Георга Отса. ”Искусство Георга Отса, дело его жизни, является уникальным и любимым миллионами людей. Это одна из драгоценных составляющих музыкальной культуры Эстонии, которой мы должны делиться со всем миром”, — сказал член правления SA Eesti Kontsert Юри Лейтен.

”Эстонский концерт” совместно с ”Геликон-оперой” выпустят музыкальный спектакль ”Мистер Георг Отс”, премьера которого состоится в июле 2019 года во время Сааремааских оперных дней. В день рождения Георга Отса, 21 марта 2020 года, спектакль покажут в концертном зале Nordea.

”Художественный руководитель ”Геликона” Дмитрий Бертман сказал, что хочет поставить этот спектакль так, чтобы публика ощутила, что Георг Отс находится здесь, в зале”, — подчеркнул Лейтен.

Создатели спектакля планируют три больших гастрольных тура по городам России, стран Балтии, Белоруссии и Украины, а также Финляндии. В ходе гастролей организаторы хотят привлечь внимание публики соседних стран к Эстонии и ее культуре в более широком плане. Во время гастролей запланированы также выставка, посвященная жизни Георга Отса, и показы фильма ”Георг”.