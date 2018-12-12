Юри Ратас: соболезнования близким погибших в Страсбурге и сил полиции в задержании подозреваемого

"Мои глубокие соболезнования членам семей и близким погибших в произошедшей в Страсбурге стрельбе. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и сил полиции в быстром задержании подозреваемого", — написал Ратас в соцсети.

"Прошу всех находящихся в Страсбурге эстонцев сохранять спокойствие и до разрешения ситуации по возможности держаться в безопасности в помещениях", — добавил премьер-министр.