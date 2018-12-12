12.12.2018, 07:51

Юри Ратас: соболезнования близким погибших в Страсбурге и сил полиции в задержании подозреваемого

 (20)
rus.delfi.ee
EST 1
Jüri Ratas 27.november
Jüri RatasFoto: Rauno Volmar

Премьер-министр Юри Ратас выразил соболезнования близким жертв произошедшей в Страсбурге стрельбы.

"Мои глубокие соболезнования членам семей и близким погибших в произошедшей в Страсбурге стрельбе. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и сил полиции в быстром задержании подозреваемого", — написал Ратас в соцсети.

"Прошу всех находящихся в Страсбурге эстонцев сохранять спокойствие и до разрешения ситуации по возможности держаться в безопасности в помещениях", — добавил премьер-министр.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии